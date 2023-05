Huawei zeigt die neuen Flaggschiffe

Beim heutigen Launch Event in München präsentierte Huawei neue Flaggschiff-Produkte für den europäischen Markt. Darunter das Flaggschiff-Smartphone der nächsten Generation, das Huawei P60 Pro, sowie die neue Huawei Watch 4 Serie.

Das Huawei P60 Pro, das neue Nummer 1 Fotografie-Smartphone mit der höchsten Punktzahl in der Geschichte des weltweit renommierten DXOMARK-Rankings, ist ab dem 17. Mai 2023 zu einem unverbindlichen Richtpreis von EUR 1.199 in den Farben Rococo Pearl und Schwarz in Österreich verfügbar.

Damit bringt Huawei einmal mehr modernste Technologien auf den globalen Markt und unterstreicht, dass Innovationen weiterhin im Mittelpunkt stehen. Huawei verfügt über 20 Forschungszentren in Europa, darunter in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden, Belgien und Polen. Huawei ist auch der bedeutendste Patentanmelder beim Europäischen Patentamt (EPA) – das Unternehmen meldete 2022 4.505 Patente an, was einem Anstieg von mehr als 27% im Vergleich zum Jahr davor entspricht.

Huawei P60 Pro: Die Huawei P Serie für leistungsstarke mobile Fotografie ist zurück

Mit den technologischen Innovationen ist die Huawei P Serie für ihre mehr als 15 Millionen europäische Nutzer:innen ein Synonym für innovative Fotografie und ästhetisches Design. Die leistungsstarken Huawei Smartphone-Kameras begeistern mit qualitativ hochwertige Fotos für alle Nutzer und Szenarien.

„Ich benutze Huawei Smartphones seit mehr als sechs Jahren und bewundere ihre Bildgebungsfähigkeiten, ihr Design und ihre nahtlose und nachhaltige Nutzungserfahrung. Mit meinem Smartphone der Huawei P Serie konnte ich fesselnde Emotionen und Erlebnisse festhalten. Und nun hebt das neue Huawei P60 Pro mit seinen erstaunlichen Fotofunktionen die digitale Bildgebung erneut auf ein professionelles Niveau und definiert die Kunst der Fotografie neu“, so Costin Mocanu, Gewinner des Huawei Next Image Awards 2022.

Das neue Flaggschiff-Smartphone übernimmt die bewährten Technologien in Sachen Fotografie und Ästhetik aus den vorhergehenden Modellen und wurde im optischen System und ästhetischen Design noch weiterentwickelt. Es ist das Smartphone der Branche, das mit einer Ultra Lighting Telefotokamera mit mehreren Linsengruppen ausgestattet ist. Das Huawei P60 Pro interpretiert die moderne Ästhetik mit dem branchenweit ersten Perlenstruktur-Design auf der Rückseite neu. Bei dem Rococo Pearl-Modell wird natürliches Mineralperlenpulver auf der Geräterückseite eingearbeitet, um einen schimmernden Effekt zu erzeugen und mit einer einzigartigen natürlichen Textur jedes Smartphone zum Unikat zu machen.

Das Huawei P60 Pro zeichnet sich auch durch seine Langlebigkeit aus. Es verfügt über das neue Quad-Curve-Display mit dem exklusiven, langlebigen Kunlun GlassTM-Panel von Huawei, das die Widerstandsfähigkeit und Fallfestigkeit des Geräts deutlich verbessert.Das neu vorgestellte Huawei P60 Pro ist das Nummer 1 Smartphone mit der höchsten Punktzahl in der Geschichte des DXOMARK-Rankings. Mit einer herausragenden Punktzahl von 156 Punkten glänzt das Huawei P60 Pro mit seiner hervorragenden Gesamtleistung und seinen Fotofunktionen, was es zum fortschrittlichsten Foto-Smartphone macht, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Gelobt wurde sowohl die technischen als auch die fotografischen Fähigkeiten des neuesten Huawei-Flaggschiffs.

Huawei AppGallery: Apps für jede Lebenslage

Das Huawei P60 Pro ist mit zahlreichen, vielfältigen funktionalen Apps aus der Huawei AppGallery ausgestattet. Mit 580 Millionen monatlich aktiven Nutzer bietet die Huawei AppGallery mit intelligenter Suche und verschiedenen Service-Funktionen jetzt noch mehr Möglichkeiten, Apps zu finden und zu nutzen.Ein Beispiel für eine gute Zusammenarbeit ist die Kooperation mit dem globalen Messenger Viber. Viber ist eine sichere, private und unterhaltsame App für Nachrichten und Anrufe, die mehr als eine Milliarde Menschen weltweit verbindet. Sie ist eine der ersten großen Marken, die der Huawei AppGallery beitritt.

Die Huawei Watch 4 Serie: Mit einem Klick zu mehr Bewusstsein für die eigene Gesundheit

Seit jeher unterstützen Huawei Wearables Nutzer bei einem gesunden und fitten Lebensstil durch zahlreiche Fitnessfunktionen wie auch stetes Gesundheitsmonitoring. Mit der Huawei Watch 4 Serie kommt nun eine neue Reihe von Smart Wearables von Huawei hinzu.Die Huawei Watch 4 und die Huawei Watch 4 Pro übernehmen beide die Technologie und Innovation der Huawei Watch Serie, sind dabei aber noch stärker auf das Thema Gesundheitsmanagement ausgerichtet. Dank dem Ein-Klick- und Multi-Point-Monitoring von Huawei reicht ein Tippen auf das Handgelenk, um sich über seine Gesundheit zu informieren.

„Die Huawei Watch 4 hat alles, was man tagtäglich braucht. Besonders für mich als Sportler sind die Smartwatches von Huawei nicht mehr wegzudenken. Ich habe sie bei jedem Training mit dabei. Für mich geht es hauptsächlich darum, meinen Körper zu verstehen. Die Huawei Watches sind eine großartige Möglichkeit für mich, meine Herzfrequenz, meinen Schlaf, meine Schritte und meine Sauerstoffaufnahme zu messen. Die Daten helfen mir dabei, effizienter zu trainieren und mich gesundheitlich zu optimieren“, so Mo Farah, Olympiasieger und Huawei Ambassador.

Verfügbarkeit und Preise

Huawei P60 Pro

Unverbindlicher Richtpreis: EUR 1199

8 + 256 GB

Verfügbarkeit: ab 17. Mai

Verfügbare Farben: Rococo Pearl, Schwarz

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/p60-pro

Huawei Watch 4

Unverbindlicher Richtpreis: EUR 449

Verfügbarkeit: ab Mitte Juni 2023

Huawei Watch 4 Pro