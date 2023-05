Susanne Kristek – die nächste Depperte!

„Eine nicht mehr ganz so junge Nachwuchshoffung“, sagt Kabarettist Günter Schütter über Susanne Kristek. „Aber für mich die lustigste Frau der Welt.“ Dem schließen wir uns an.

„Vermutlich ist es leichter, unbefleckt schwanger zu werden, als einen Bestseller zu schreiben“, das behauptet Susanne Kristek in ihrem aktuellen Roman „Die nächste Depperte“ (Gmeiner Verlag). Genau das will sie aber: Bestseller Autorin werden. Und weil sie das so unbedingt will, schreckt sie vor keiner durchgeknallten Idee zurück! Sie drängt sich beim Pfarrer auf, um im lokalen Pfarrblatt zu schreiben, sie lässt sich von Hera Lind in Hausschuhen ­coachen und sie hält Lesungen vor Toten. In dem autofiktionalen Buch geht es um die Höhen und Tiefen des Autorinnenlebens. Eher die Tiefen.

Susanne Kristek

„Susanne Kristek arbeitet sich ab. Am Alltag, am Älterwerden am Erfolg der Anderen und vor allem an sich selbst. Schonungslos und sehr komisch!“, sagt Manuel Rubey über das inzwischen ­zweite Buch der Wiener Autorin. Elke Heidenreich hat bereits den Debut Roman von Kristek („Nur die Liege zählt – Urlaub unter deutschen Palmen“) als das „lustigste, beknackteste Buch, bei dem man dauernd lachen muss“ bezeichnet.

„Die nächste Depperte“ (Gmeiner Verlag)

„Die nächste Depperte“ gibt es auch als Hörbuch, gesprochen von der Autorin selbst. Außerdem moderiert die sympathische Wienerin gemeinsam mit Andy Zahradnik das Austro Podkastl, ein Podcast über Austropop und veranstaltet die Lesebühne zum Mitsingen.