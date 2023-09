… und hier ist nicht das ikonische Meisterwerk britisch-italienischer Filmkunst von Michelangelo Antonioni aus dem Jahre 1966 gemeint, sondern der ebenso ikonische „Dyson Supersonic Origin Haartrockner“. Er löst nicht nur die haarigen Probleme der Mädels, auch die der Jungs haben mit ihm nicht die leiseste Chance.

Stilfindung

Im 21. Jahrhundert scheinen Männer nun endlich die Scheu überwunden zu haben sich zur Körper- und Haarpflege zu bekennen, und neigen dazu, an und ab auch mehr als nur ein hochwertiges Produkt anzuschaffen. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, bedarf es natürlich eines professionellen Werkzeugs – und hier kommt der „Dyson Supersonic Origin“ ins Spiel. Er nimmt es mit jeglicher Form widerspenstigen Haares auf, von den strapazierten Locken über die feinen Federchen bis hin zu dichtem drahtigem Haar.

Gönn dir was

Haartrockner: Dyson Supersonic Origin, dyson.at

Dyson hat es sich zur Aufgabe gestellt, die Haargesundheit zu fördern, um für jeden Haartyp die optimale Lösung anbieten zu können. Daher investiert Dyson seit Jahren in die Forschung und Entwicklung von Geräten, die diesen Herausforderungen entsprechen, wobei das Hauptaugenmerk auf der Reduzierung von Hitze liegt, die bekannter Weise dem Haar schadet. Durch die schonende „Dyson Supersonic Origin“-Technologie trocknet das Haar überdurchschnittlich schnell, ohne die Struktur durch überschüssige Temperatur zu schädigen. Das Gerät liegt äußerst leicht in der Hand, was als ein weiterer wichtiger Faktor für die einfache Handhabung gilt. Es ist empfehlenswert, den „Styling Concentrator“-Aufsatz zu verwenden, damit gelingen sämtliche Männer-Looks im Handumdrehen.

„Be Supersonic – Be Iconic“

Upscale Hair Styles sind nicht nur mehr den Damen vorbehalten. Der „Dyson Supersonic Origin“, die sprichwörtliche Design-Ikone, verwandelt Männer zu „Hair Icons“. Dies bietet die Möglichkeit, durch die intelligente Temperaturregelung, die Hitzeschäden vermeidet, sowie durch den komprimierten und präzisen Luftstrom eine Vielfalt an Looks selbst zu kreieren. Der Dyson Supersonic Origin lässt Volumen entstehen, formt, legt und lockt das Haar – den Möglichkeiten sind keine Grenzen mehr gesetzt. Also los geht’s, Jungs!