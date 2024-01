Vor allem das Kleinteilige wurde zur Spielwiese des Manfred Sax …

Leuten mit dem richtigen Kabelanschluss ist die 25-jährige Claudia bereits sozusagen ans Herz gewachsen. Sie gerät täglich via ATV ins vorabendliche Patschenkino, um einen Witz zu erzählen.

Nicht, was Sie vermuten, sondern einen Männerwitz. Warum also können Männer nicht dem Rinderwahnsinn verfallen? Weil BSE nur das Gehirn angreift. Got it? Claudia erwarb sich im Nu als „Quotenschnitte“ einen gewissen Ruf, was mit ihren Körper-Attributen gar nichts zu

tun hat.

Faksimile – Archiv 2000 – Kein Witz, Eine Blondine

Es handelt sich um „eine natürlich gewachsene“ Sache, sagt sie. „Anfangs gings nur um Aufputz, nicht um Quote. Da haben sie einen Tittenschnitt gemacht, und aus Schnitt wurde die Schnitte.“

Heute ist die Blondine ganz im Bild. Mit Witz. Eigentlich hätte alles ganz anders kommen sollen. Denn

eigentlich hat Claudia Medizin studiert. Dann erkannte sie, „dass ich Geistes-, keine Naturwissenschaftlerin bin.“ Also tauschte sie die Medizin mit mehr spiritueller Aktivität.

Zunächst als Hooters-Girl beim gleichnamigen Wiener Etablissement (HOOTERS, amerikanisch für eine Art „Gütesiegel“, Anm.). Schließlich suchte man bei ATV eine Quotenschnitte. Ein Schritt den sie nicht bereut: „Für den Seziersaal ist später auch noch Zeit!“ – Und das ist kein Witz.