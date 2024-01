Winter in Kärnten

Auch für echte Kärnten-Kenner hat das südlichste Bundesland immer noch die eine oder andere Überraschung in petto. Das Naturel Hotels & Resorts Dorf SCHÖNLEITN nahe des Faaker Sees ist eine davon.

Für den gelernten Ostösterreicher ist Kärnten ja ohnehin quasi ein bissl sowas wie ein Zweitwohnsitz. Denn kein anderes Bundesland kann so viele verschiedene Bedürfnisse befriedigen. Kärnten bietet gewissermaßen für jeden Geschmack das richtige Angebot. Ob High Society in Velden oder am Wörthersee, traumhafte Berge, kristallklare Badeseen in jeder Größenordnung, günstige Unterkünfte oder High-End-Hotellerie, Top-Gastronomie mit bekannten Kärntner Schmankerln und gewohnter Kärntner Gastfreundschaft und selbst dem geneigten Harley-Fahrer geht jedes 1. Septemberwochenende bei der European Bike Week am Faaker See das Bikerherz auf, wenn das größte Harley-Treffen Europas hier den See und die Umgebung beansprucht. Gefühlt jede Sportwoche im Gymnasium und zumindest jeder zweite Skikurs führte uns in jungen Jahren ebenfalls nach Kärnten, und so darf manch Ostösterreicher wohlverdient behaupten, dass man das südlichste Bundesland ganz gut kennt. Doch es gibt auch nach wie vor Überraschungen und vermeintliche Geheimtipps, die man bislang noch nicht kennenlernen durfte. Einer dieser Geheimtipps ist das Naturel Hotels & Resorts Dorf SCHÖNLEITN, das dich unweit des südlichen Ufers des besagten Faaker Sees auf 684 Meter Seehöhe in die sanften Hügel schmiegt und für Individualisten und solche, die es noch werden wollen, wohl einer der perfekten Plätze ist, um zu allen Jahreszeiten einen Urlaub der Extraklasse zu verbringen. Hier gilt das Credo: Alles kann, nichts muss! Und speziell nach den Coronajahren ist ein individuell gestaltbarer Urlaub in ebenso individuellen Chalets und Ferienwohnungen eine echte Alternative zur klassischen Hotelpauschale. Wobei man hier auf Service auf Niveau eines 4-Sterne-Superior-Hotels nicht verzichten muss. Denn das Konzept ist mehr als schlüssig und entspricht absolut dem aktuellen Zeitgeist. Das Hoteldorf Schönleitn präsentiert sich sozusagen als traditionelles Dorf mit einem zentralen Dorfplatz, einem Gasthaus und sorgfältig restaurierten alten Bauernhäusern und kleinen Hütten, die in stilvolle Ferienwohnungen im Landhausstil umgewandelt wurden. Es ist, als würde man in einem lebendigen Heimatmuseum wohnen.

Das Hoteldorf, gelegen in idyllischer Natur hoch über dem Faaker See, umfasst mehr als 24 Gebäude mit insgesamt 94 Apartments. Die meisten dieser gemütlichen Chalets, manche über 400 Jahre alt, wurden mit größter Sorgfalt abgebaut und am jetzigen Standort wieder errichtet. Nach einer umfassenden Renovierung im Herbst und Winter 2021 bieten diese Chalets nun moderne, komfortable Apartments. Teils mit eigener Sauna, einem gemütlichen Kachelofen und einer voll ausgestatteten Küche trifft hier moderner Landhausstil auf Tradition. Das heimelige Ambiente, das neben den einzigartigen Gebäuden und Dorfhäusern vor allem auch auf den liebevollen Details basiert, saugt einen förmlich ein, wenn man nach dem Check-in den durch ein Lagerfeuer erleuchteten Dorfplatz erblickt, auf dem Matthias, der Head of Sports & Activities des Naturel Hoteldorf Schönleitn, die Gäste cmit einer netten Stockbrot-Grillerei über dem Lagerfeuer erwartet. Ein nettes Plauscherl noch mit Charly, der den hauseigenen Skiverleih und die Skischule leitet und man erfährt, dass es gleich vis-à-vis des Dorfs auch einen Übungshang für die kleinsten Skifans gibt.

Abends geht es zum Dorfwirt, der übrigens auch als Nicht-Hotelgast einen Besuch wert ist, so man in der Gegend ist. Die Verpflegung kann man optional buchen und kommt so in den Genuss einer umfangreichen Halbpension, die morgens ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit allen üblichen Schmankerln bietet. Das abendliche 4-Gänge-Menü im Dorfwirt bietet moderne Küche auf Top-Niveau, ohne aber auf typisch kärntnerische Einflüsse zu verzichten. Und dass man hier ein hohes Maß an Qualität erfährt, zeigt sich auch beim Angebot für die Kinder. Hier kommt nichts aus der Konserve oder aus dem Tiefkühler, selbst die sogenannten Chicken Nuggets haben mit den sonst üblichen TK-Nuggets nichts gemein, sondern sind eigentlich gebackene Hühnerfiletstreifen, für die die Bezeichnung „Nugget“ eigentlich schweres Understatement ist. Und genau an diesen und anderen Kleinigkeiten merkt man, dass es sich hier um ein eigentümergeführtes Haus handelt, das dem Gast die oftmals fehlende Extrameile bietet, die es einem schwer machen wird, hier nicht Stammgast zu werden.

Wer Winterurlaub mit Kindern macht, der weiß, dass das nicht immer ganz einfach ist. Viele Kids sind noch zu klein, um eine ganze Woche jeden Tag Ski zu fahren, was in den großen Skigebieten dann meist auch eine kostspielige Angelegenheit ist, wenn man unter der Woche mehrmals Tagestickets kaufen muss. Das Resort liegt zwar am Faaker See, doch speziell für Familien mit kleineren Kindern sind die beiden Skigebiete Gerlitzen und Dreiländereck nur jeweils rund 20 Minuten entfernt und bequem mit dem Skibus oder auch mit dem eigenen PKW zu erreichen. Somit bleibt man auch, was die Aktivitäten betrifft, flexibel und kann diverse andere Angebote und Aktivitäten im Dorf und der näheren Umgebung nutzen. Ob Spa und Pool mit beheiztem Außenpool und Saunen & Massageangebot im Wellness-Haus inmitten des Dorfs oder eine Schlittenfahrt im Dreiländereck oder ein Ausflug in die 20 Minuten entfernte Kärntentherme oder eine heimelige Fackel-Wanderung mit Matthias, es wird auf keinen Fall fad.

Wer nun also auf den Geschmack gekommen ist und mal lieber ins Dorf statt ins Hotel auf Urlaub fahren möchte, der kann speziell für die kommenden Semesterferien noch auf ein paar extra Schmankerl zugreifen:

Die Semesterferien im Naturel Dorf Schönleitn sind immer etwas ganz Besonderes. Speziell für die Kids wird es in BIBI’s Kinderwelt* und im Mountainsplash Jugendclub* ganz bestimmt nicht langweilig. Weg vom Tablet – raus in die Natur, ist das Motto! Mit dem YOUMove und BIBI’s sheep your body Programm gibt es neben ganz viel Natur, Bewegung und Skifahren natürlich auch Entspannung in den Pools, das Lieblingsessen und ganz viel Urlaub.

Und als Zuckerl obendrauf gibt es noch ein paar tolle Angebote für die Semesterferien, die auch den Eltern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.



NEU: Im Winter gibt es jeden Donnerstag einen Fondue-Abend im Dorfwirt. Wie wäre es dieses Jahr auch noch mit einer bequemen Zuganreise ohne Stau auf der Autobahn? Mit dem Gepäckservice von kofferbutler.com kann man Gepäck samt Skiausrüstung ganz einfach ins Dorf SCHÖNLEITN liefern lassen. Über den Link erhalten Sie noch zusätzlich -5% Rabatt (https://www.kofferbutler.com/?code=NATURELHOTELS5) Und für die „Grüne“ Zuganreise gibt es im Hotel mit der Green Rate -15% auf die Zimmerbuchung, einen kostenlosen Bahnhofstransfer & 1 Tag das hoteleigene E-BMWi3 (mit Voranmeldung) für den einen oder anderen Ausflug!



Dann heißt es jetzt nur noch Urlaub buchen, Koffer packen und ab nach Kärnten!