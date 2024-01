McFIT wie nie zuvor

Kurz vor Weihnachten hat McFIT sein elftes Studio in Wien eröffnet. Bei der Filiale im Vio Plaza auf der Schönbrunner Straße 230 handelt es sich allerdings um etwas ganz Besonderes.

Fotos: RSG Group

Denn das Gym im zwölften Wiener Gemeindebezirk folgt einer brandneuen Designphilosophie und macht Fitness so stylisch wie noch nie. Das gesamte Studio verfügt über eine helle, luftige Atmosphäre und sorgt so für eine freundliche Stimmung beim Pumpen. Außerdem gewährt das neu durchdachte Raumkonzept den Trainierenden so viel Platz wie noch nie. Speziell der Power-Bereich fällt so geräumig wie nie zuvor aus. Und wer seine Routine ein wenig auflockern möchte, findet im neuen Gym sogar einen Tischtennistisch.

Auf den 1.900 Quadratmetern wurde darüber hinaus der Frauenbereich neu gedacht. Er ist nicht nur deutlich größer als in anderen Filialen, sondern auch direkt von der Damengarderobe aus zugänglich. Somit ist es nicht mehr nötig, einen Schaulauf durch das halbe Studio hinzulegen und Frauen können sich noch wohler fühlen.

Wer nicht so gerne alleine trainiert, ist im neuen Gym im Vio Plaza auch besonders gut aufgehoben. Denn die neuen, supermodernen Studios von McFIT verfügen über ein so diverses Kursangebot wie nie zuvor. Bis zu 25 Kurse finden wöchentlich statt, darunter sind nicht nur Klassiker wie Zumba, Pilates, Yoga, HIIT und so weiter, sondern auch Weight Lifting Classes und ein Booty Bootcamp. So findet jeder Besucher garantiert sein persönliches Highlight.

Das neue McFIT-Gym im Vio Plaza ist das erste seiner Art in Österreich, doch weitere Studios mit der neuen Design- und Raumsprache werden schon bald folgen. So macht McFIT Fitness so modern wie noch nie.