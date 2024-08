Taylor Swift Absage: Plötzlich politisiert

Ob der heimische Veranstalter oder das US-Management am Vorabend der drei ausverkauften Wien-Shows aufgrund von Terrorwarnungen die Reißleine gezogen hat, ist zur Stunde noch nicht klar. Fest steht allerdings schon jetzt: Indirekt hat die Taylor Swift Absage in Wien das Potential, bei einer nicht unbedeutenden Anzahl von großteils jungen Menschen, denen Politik bislang herzlich egal war, eine harte Front gegen den Islamismus und vieles, was damit zusammenhängt, zu formieren. Und zwar weltweit.

von Franz J. Sauer

Seit Wochen kennt die Pop-Berichterstattung in Wien vor allem ein Thema: Taylor Swift. Nicht nur der Boulevard oder die Popmusik-Presse widmen dem US-Superstar, deren drei Wiener Stadionshows seit Monaten ausverkauft sind, Kolumnen, BIldberichte und Titelbilder. Auch der Feuilleton, die Polit-Berichterstattung, ja sogar die Primetime-News im Fernsehen räumen dem Phänomen TS breitbandig Fläche ein. Dass ausgerechnet Armin Wolf dann in der ZiB 2 des 7. August verkündet, der Veranstalter habe „vor kurzem“ die drei Wien-Shows von Taylor Swift am 8. 9. und 10. August im Wiener Ernst-Happel-Stadion abgesagt, kommt doch eher unerwartet. Obwohl es sich seit dem frühen Abend bereits ansatzweise abgezeichnet hatte.

Terrorwarnung mit jihadistischem Hintergrund

Nach einem Aufsehen erregenden Anti-Terroreinsatz im Bezirk Neunkirchen (NÖ) am Nachmittag hatten die Polizei-Generäle Franz Ruf (Direktor für die öffentliche Sicherheit) und Gerhard Pürstl (Wiener Landespolizeipräsident) gegen 18h eine Pressekonferenz einberufen und bekannt gegeben, dass ein junger Österreichischer Jihadist festgenommen worden war, den man der Planung eines unmittelbar bevorstehenden Terroranschlages im Raum Wien verdächtigte. Die Anschlagspläne hätten insbesondere die Konzerte von Taylor Swift im Visier gehabt. Die unmittelbare Gefahr für die Shows sei nun zwar „minimiert“, jegliche Gefährdung könnten freilich auch die hochrangigen Polizisten nicht ausschließen, hieß es noch bei der PK. Unmittelbar danach berichteten einige Medien von weiteren Flüchtigen, nach denen in Zusammenhang mit der Aktion bei Ternitz zur Zeit noch gefahndet werde.

Kurz vor der ZiB dann der Schock für alle Taylor-Swift-Fans (mit insgesamt knapp 200.000 Besuchern wurde bei den drei Shows gerechnet, die zum Teil extra für die Konzerte nach Wien gekommen waren): Veranstalter Barracuda teilt in einer knappen Instagram-Meldung mit, dass „gar nichts anderes übrig bliebe, als die Konzerte nach einer offiziellen Bestätigung aus Regierungskreisen über geplante Terroranschläge abzusagen.“ Ob diese Entscheidung – Innenminister Karner beeilte sich zu veröffentlichen, dass die Absage keinesfalls von den Behörden verlangt oder angeordnet wurde – von den heimischen Veranstaltern getroffen wurde, oder vom US-Management, wurde bislang (Stand 8. 8., 3h früh) nicht kommentiert. Für die bestürzten Fans, die sich nicht nur mehr als ein Jahr lang auf die Show gefreut, sondern auch viel Zeit und Geld investiert hatten, um ihren Star in Wien zu sehen, ist das aber auch herzlich egal.

Mobilisierung gegen Islamisten

Keineswegs egal kann hingegen sein, wer ihnen tatsächlich die Shows gestohlen hat. Es ist anzunehmen, dass es nicht nur die hier vor Ort versammelte, sondern die weltweit zig Millionen Menschen umfassende und ziemlich zusammengeschweißte Taylor-Swift-Fangemeinde (die New York Times berichteten bereits wenige Minuten nach deren Veröffentlichung von der Absage der Wien-Shows) rechtschaffen persönlich nimmt, wer sie hier in Wien quasi über die Bande um ihr größtmögliches Vergnügen, nämlich einen Konzertabend mit ihrem Idol, gebracht hat. Einen konsequenteren, effizienteren und vor allem zielgerichteteren Schlag gegen den Islamismus (wer auch immer das in diesem Fall genau sein sollte) hätten sich auch die ultrarechtesten Spindoktoren nicht ausdenken können. Und dass Superstar Taylor Swift ihre Gefolgschaft sehr wohl auch politisch zu mobilisieren vermag, hat sie in ihrer Heimat, den USA, nun bereits in zwei Wahlkämpfen unter Beweis gestellt.

Dass es hätte noch viel schlimmer kommen können, wären die Anschlags-Pläne erfolgreich gewesen, ist hier längst eingepreist. Es federt erfolgreich ab, dass die Schockwellen der Enttäuschung die unmittelbaren Akteure (Polizei, Behörden, Veranstalter) der Absage treffen; Sie haben schließlich Schlimmeres verhindert. Der tatsächliche Feind steht glasklar fest: Die Bösen sind die Islamisten, sie haben sich mit den Swifties nun rechtschaffen angelegt. Und dass aus Enttäuschung schnell Unmut oder auch schierer Hass werden kann, ist durch zahlreiche, popkulturellen Initialzündungen für spätere Ausschreitungen historisch belegt.

Die Kommentare und das Blutbad im Kopf

Auf den Punkt polemisiert: bislang waren Irma (die hier für jedes random Ösi-Girl steht, das sich innigst auf das Taylor Swift Konzert gefreut hatte) der immer grantig dreinschauende, bärtige Papa von Schulfreund Mohammed und dessen unnahbare Mama mit der strengen Burka vielleicht ein bisserl unheimlich, aber im Großen und Ganzen wurscht gewesen. Seit gestern, 22 Uhr hasst Irma die beiden. Und der Irma-Papa darf nach den Nachrichten ausnahmsweise vor versammelter Familie saftig vor sich hin politisieren, was ihm die liberale Mama sonst immer energisch verbietet. Er hat es ja schließlich schon immer gesagt …

Letzteres hat freilich auch die FPÖ, wie nach den News schnell und polternd von NÖ-Vize Udo Landbauer kundgetan wird, während Regierungsvertreter vom Kanzler abwärts die Absage der Shows entsprechend vorsichtiger als „Erfolg für die menschenverachtenden Terroristen“ betrauern. All jene, die es auch sonst aus ideologischen Gründen nicht über die Lippen bringen, den radikalen Islam und seine Auswüchse auch nur für irgendwas zu kritisieren, reframen die Angelegenheit schnell auf die Genderebene und identifizieren zweifelsfrei „misogyne Männer“ als jene Übeltäter, die den scheinbar ausschließlich weiblichen Swifties nun ihre Konzertfreude genommen hätten. Folgerichtig kommt also wenig inhaltlich Überraschendes aus den jeweils meinungsgefestigten Lagern.

Der islamistische Hintergrund des Tatverdächtigen (er hatte erst jüngst einen Eid auf den IS geschworen, heißt es) wird jedenfalls in der Berichterstattung der nächsten Zeit wohlgeschmiedet heißes Thema bleiben. Umso spannender wird es daher zu beobachten sein, wie sich nun all jene unmittelbar von der Absage Betroffenen mittelfristig positionieren werden, deren traurige Enttäuschung über den entgangenen Konzertgenuß sich in den nächsten Tagen um die (wohl proper organisierte, aber doch unbesteitbare) Mühsal, ihr Ticket-Money zurückzubekommen, potentieren wird.