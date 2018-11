Schwarm der Woche. Mirjam ist 1 Troubleshooter

Mirjam Schweighardt hat ein Naturtalent. Sie ist immer die Lösung. Alles was du brauchst ist ein Problem. Zum Beispiel: Wie wird aus unserer Party ein Ereignis?

Partys, ach ja. Sie sind gespickt mit Tücken, nicht wahr, man denke an jene unter Freunden, wo alle einander gut leiden können. Da ist mal die Hausherrin, eine Augenweide in ihrem neuen Kleid, nur gibts da kaum Zeit zum Weiden, sie ist in der Küche busy mit Canapés. Inzwischen, im Salon, erzählen die Freunde einander vom Alltag, etwaiger Konfliktstoff wird peinlichst vermieden, kein Thema ist zu banal, das kann auch zum Problem werden. Mit etwas Pech stehst du neben dem Hausherrn, der dir erzählt, dass seine Garage frisch gestrichen ist, mit viel Pech hat dich ein Karriere-Alpha in der Mangel, der dich zu einer Fahrt in seinem neuen Boliden einladen will. Ausweg gibt es keinen, niemand will der Erste sein, der die Party verlässt. Wesentlich besser daher Partys mit Leuten, die du insgeheim hasst und außer Hörweite ausrichten kannst, nur generiert das die anderen Probleme. Irgendwann nach dem dritten oder siebenten Glas gibt es Trouble, und jetzt wäre halt ein Troubleshooter gefragt. Am besten ein Natural Born Troubleshooter. So jemand wie Mirjam Schweighardt.

Natural Born Troubleshooter, das ist ein Begriff, mit dem Mirjam gut kann. Obwohl sie mit obig skizzierten Szenarien nicht vertraut ist. „Ich komme in solche Situationen nicht“, sagt sie. Das ist erstaunlich. Laut Berufsbeschreibung ist Mirjam sowas wie das ultimative Partygirl, ein Mastermind derartiger Anlässe. „In den Positionen, in denen ich war und bin, ist mein Troubleshooting die Kunst, Probleme vorherzusagen und zu lösen, bevor sie welche werden.“ Das kannst du in Wahrheit nicht lernen, dazu musst du geboren sein. Dieses Talent wies auch quasi automatisch zu ihrem heutigen Beruf. Mirjam ist Eventmanager. Ihr Metier sind Partys mit Corporate-Label.

Sie macht das auf hoher Ebene. Zum Beispiel in Russland, bei der Fußball-WM. „Da leitete ich das Catering im VIP-Bereich in Samara“, erzählt sie. Ein Gig, der ihr vertraut war, weil sie auch schon bei Benfica Lissabon im entsprechenden Genre arbeitete. Und weil Inhaber der Qualität „Ich bin die Lösung, wo ist das Problem?“ ebenso rar wie gefragt sind, organisiert sie in Wien auch komplette Kongresse.

Selbstverständlich ist Mirjam auch im Adressbuch des WIENER dick eingetragen. Weil sie nicht nur das Talent zum Organisieren sondern auch die optische Flexibilität hat, um zu spielen, was wir wünschen. „Vom Aussehen und Styling her ist sie total wandlungsfähig“, sagt unsere Modechefin Alex Pisecker. Im aktuellen Fall waren unsere Wünsche knifflig, wer könnte für unseren Themenschwerpunkt Klubs als Covermodel fungieren, in Uniformen a la Fetisch Light, und darin perfekt rüberkommen? Aber wie gesagt: Wo ist das Problem, wenn du die Telefonnummer der Lösung hast? Call Mirjam. Ein Geschöpf, das keine Kleider trägt sondern den Kleidern erlaubt, von ihr getragen zu werden. Dieser Spruch ist natürlich nicht von uns sondern von YSL. Aber er steht groß in ihrer Facebookseite Mirjam Van da Wahnsinn. Und sie hält, was der Slogan verspricht. In diesem Sinne: Willkommen im Klub.

Nicht kreditierte Fotos: courtesy of Mirjam Van da Wahnsinn (Facebook).