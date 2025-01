Mit einem spritzig-elektrisierenden Feuerwerk an Farben, Zeichen, Formen und Emotionen startete die junge Regensburgerin und jetzige Wahlösterreicherin Evi Beier in den Künstlerhimmel mit ihrer Ausstellung „Cirque Bizarre“ in der Galerie SOLDO. Nun ist die Künstlerin das letzte Mal wieder in Wien und feiert am 17. Jänner die Finissage mit dem Galeristen Mario Soldo.

Der weltoffenene, umtriebige Impresario und Galerist Mario Soldo ist mittlerweile Experte im Fördern und Entdecken junger Talente. Mit Evi Beier ist ihm der nächste große Coup gelungen. Kongenial schmelzen sie die allererste Ausstellung der Künstlerin den Galeriewänden ein und lassen leidenschaftlich ein visuelles Gesamtkunstwerk auflodern. Da Soldo die KünstlerInnen immer auffordert, eine Signatur auf den Wänden zu hinterlassen, war es gerade bei Evi Beier eine große Freude, „Look Mom, I painted the wall“ in ihrer unvergleichlichen Art zu malen.

Zur Ausstellung sprach die Wiener Kunsthistorikerin Dr. Waltraud Schwarzhappel: „In „Cirque Bizarre“ als fulminantes Thema konfrontiert uns Evi Beier trotz ihrer Jugend bereits mit dem bühnenreifen Wahnwitz von uns Menschen. Grell, ursprünglich und kraftvoll explodiert ihr Gestaltungsdrang und knallt als kreatives Feuerwerk gegen Leinwände, Holz, Stoff oder Pappe. Wir sehen Gesichter mit runden aufgerissenen Sternenstachelaugen, übergroß, staunend. Die Werke zeigen offene Münder und grinsende Zahnreihen, jedes einzelne ein Unikat. Marionettenhafte Gesichter am Stiel, durchsichtige, skelettierte Strichmännchen, jedoch sprühend vor Energie mit kräftigen Farben gezeichnet oder gemalt und das mit einem irren Tempo grafischer Geschwindigkeit.

Ein emotionsgeladener, rein intuitiver, unverfälschter und eruptiver Kreativitäts-Quell sprudelt hier aus der Tiefe einer Existenz. Pure Resilienz einer überwältigenden Lebenskraft, verpackt in eine kindlich anmutende, völlig unverbildete, direkte, spontane, detailreiche und differenzierte Bildschrift. Humorvoll abgründig und bunt eröffnet sich uns im „Cirque Bizarre“ eine elektrisierende Parallellwelt, fantasievoll und seltsam wunderlich verzerrt. Evi Beiers Bilder sind das Resultat einer absoluten Unversehrtheit und Unverwundbarkeit. Die Party des Lebens und der Liebe kann beginnen!“

Unsere Party findet am Freitag ab 17 Uhr bis 21 Uhr in den Räumlichkeiten der Galerie SOLDO statt in 1040 Wien, Mittersteig 1, statt. Mario Soldo sorgt für Unterhaltung und es gibt eine Überraschung für die Gäste!