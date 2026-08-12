In der Singrienergasse in Wien-Meidling stand ein Geschäftslokal zehn Jahre lang leer. Jetzt hat es ein Ehepaar eigenhändig saniert und eröffnet dort am 14. August den DeviceMarket: Technik, Reparatur und Schulbedarf unter einem Dach.

Wer in den vergangenen Jahren an dem Lokal vorbeikam, sah vor allem verstaubte Auslagen und ein Schild, das niemand mehr las. Zehn Jahre Leerstand hinterlassen ihre Spuren an so einer Adresse, und im Grätzl in Wien-Meidling, wo einst schon der Klub U4 Nachtleben-Geschichte schrieb, hatte sich längst niemand mehr etwas erwartet. Bis ein Ehepaar die Tür aufsperrte, zunächst nur um sich das Ausmaß der Sanierung anzusehen, und blieb.

Von der Substanz bis zur letzten Steckdose

Was sie vorfanden, war nach eigenen Angaben stark sanierungsbedürftig. Wände, Böden und die technischen Anlagen mussten neu gemacht werden, und den Großteil der Arbeit erledigten die beiden selbst, Wochenende für Wochenende, bis aus der Baustelle ein Geschäftslokal wurde. Am Freitag, den 14. August, ab 16 Uhr, ist es so weit: DeviceMarket öffnet in der Singrienergasse 30/7.

Reparieren statt wegwerfen

Das Sortiment ist bewusst breit gefächert: Smartphones, Computer, Laptops und Haushaltsgeräte stehen im Regal, dazu der passende Reparaturservice, von der gesprungenen Handy-Scheibe bis zur störrischen Waschmaschine. Reparieren statt wegwerfen ist dabei weniger Slogan als Geschäftsprinzip, mit dem sich das Ehepaar bewusst gegen die kurze Lebensdauer vieler Geräte stellt.

Schultaschen zum fairen Preis

„Als Eltern wissen wir aus eigener Erfahrung, wie teuer es geworden ist, ein Kind für das neue Schuljahr auszustatten“, sagen die Betreiber, die deshalb einen eigenen Bereich für Schulbedarf eingerichtet haben: Ranzen, Mappen und Zubehör zu Preisen, die sich auch nach den Sommerferien noch ausgehen.

Wer heute an der Singrienergasse vorbeigeht, sieht ein Schaufenster, in dem wieder Licht brennt. Nach zehn Jahren Stille hat Meidling sein Eck-Geschäft zurück, mit Smartphones, Backöfen und einer Schultasche, die sich noch ausgeht. Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, samstags bis 15.30 Uhr, ist die Tür jetzt wieder offen.

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