Czapek zeigt mit der Promenade Transparencies Aqua Blue eine Uhr, deren Zifferblatt aus Saphirglas den Blick direkt ins Kaliber freigibt. Ab 20. August ist sie bei Czapek-Händlern erhältlich, in Wien etwa bei Uhren Exclusiv, zum Preis von 28.800 Schweizer Franken exklusive Steuern.

Manche Auslagen in der Wiener Innenstadt sind extra so gebaut, dass man das Werkl dahinter sieht, der Bäcker beim Kneten, der Schneider mit der Nadel in der Hand. Genau dieses Prinzip hat sich Czapek & Cie aus Genf jetzt für eine Armbanduhr geliehen, nur dass hier kein Bäcker, sondern ein Uhrwerk beim Arbeiten zusieht.

Blick bis ins Uhrwerk

Die Promenade Transparencies Aqua Blue ist die zweite Farbversion einer Idee, die Czapek vor zwei Jahren gemeinsam mit dem Uhrenmagazin Fratello unter dem Namen Viridian Green vorgestellt hat, damals in Grün, jetzt in einem hellen Blau. Das Prinzip ist gleich geblieben: Statt aus Metall besteht das Zifferblatt komplett aus Saphirkristall, sodass der Blick ungehindert bis ins Kaliber reicht. Neu bei der Blau-Ausführung sind die Indizes, handgesetzte Blöcke aus hellblauem Superluminova direkt auf dem Saphirglas, die in der Nacht im selben Blauton nachleuchten.



Czapek Promenade Transparencies, Vorgänger-Edition Viridian Green. © Czapek & Cie

Sieben Brücken, ein Erbe

Damit das Kaliber SXH7 von vorne genauso viel herzeigt wie durch den Gehäuseboden, mussten Czapeks Ingenieure einiges umbauen. Der komplette Hemmungsmechanismus wurde gedreht, die kleine Sekunde auf ein Hilfszifferblatt bei 4:30 Uhr verlegt und direkt vom vierten Rad angetrieben, Krone und Aufzugswerk neu konstruiert, damit sie zifferblattseitig überhaupt sitzen. Sieben offen gearbeitete Brücken halten das Räderwerk, angeordnet vom äußeren Rand nach innen. Das ist keine Formspielerei, sondern eine Verbeugung vor den Taschenuhren, die Firmengründer François Czapek im 19. Jahrhundert baute und die dieselbe Mehrbrücken-Architektur zeigten. Der Mikro-Rotor, aus zu hundert Prozent recyceltem Platin gefertigt, ist auf beiden Seiten graviert.



Das Kaliber SXH7 mit den sieben offen gearbeiteten Brücken. © Czapek & Cie — ⚠️ Bild nur 690 px breit, bitte Pressefoto in Vollauflösung nachlegen.

Was die Uhr in Österreich kostet

Die Promenade Transparencies Aqua Blue gibt es am Nubukleder-Armband oder am Stahl-Milanaise-Band, ab 20. August 2026 in der Czapek-Boutique in Genf, auf czapek.com und bei autorisierten Händlern, in Wien etwa bei Uhren Exclusiv in der Neulinggasse. Der Preis liegt bei 28.800 Schweizer Franken exklusive Steuern, umgerechnet und Stand Mitte August 2026 rund 31.000 Euro, der tatsächliche Abgabepreis beim österreichischen Händler inklusive Steuern und Aufschlag steht noch nicht fest.

Wer ohnehin schon auf Blautöne im Uhren-Regal steht, findet auch bei der kürzlich vorgestellten Tudor Black Bay 54 Blue einiges zum Weiterschauen. Von der grünen Bell & Ross BR-05 GMT Green Steel war es diesen Sommer ohnehin nur ein kleiner Schritt, die Uhrenszene probiert gerade systematisch jede Schattierung durch. Am 1. September eröffnet Czapek zudem seine neue Flagship-Boutique in Genf, standesgemäß am Quai des Bergues, dort, wo die Marke historisch ihre Wurzeln hat.



Nahaufnahme des Saphirglas-Zifferblatts. © Czapek & Cie — ⚠️ Bild nur 690 px breit, bitte Pressefoto in Vollauflösung nachlegen.

Nur dass man bei dieser Auslage nicht davorsteht. Man trägt sie ums Handgelenk.

Czapek Promenade Transparencies Aqua Blue im Überblick

Kaliber: automatisches Kaliber SXH7, vollständig skelettiert, von beiden Seiten sichtbar

Zifferblatt: Saphirkristall, Indizes aus handgesetztem, hellblauem Superluminova

Armband: Nubukleder oder Stahl-Milanaise

Preis: CHF 28.800 exklusive Steuern (rund 31.000 Euro umgerechnet, Kurs Mitte August 2026, ohne österreichische Steuern/Aufschlag)

Erhältlich: ab 20. August 2026 in der Czapek-Boutique Genf, auf czapek.com und bei autorisierten Händlern, in Wien bei Uhren Exclusiv (Neulinggasse 8, 1030 Wien)

⚠️ Hinweis für die Redaktion: Diese Meldung steht unter Sperrfrist bis 20.08.2026, 15:00 Uhr (CET) — vor diesem Zeitpunkt nicht veröffentlichen. Offizielle Pressefotos der Aqua-Blue-Ausführung sind vor Embargo-Ende nicht öffentlich zugänglich (nur über einen personalisierten Presseordner, den ich laut Vorgabe nicht als Bildquelle nutze, da er kein öffentlicher Kanal ist). Die hier verwendeten Bilder zeigen die Vorgänger-Edition Viridian Green (2024, baugleiches Kaliber SXH7, gleiches Transparencies-Konzept) als Platzhalter, zwei davon zudem nur in 690 px Breite. Bitte vor Veröffentlichung durch offizielle Aqua-Blue-Aufnahmen in Vollauflösung ersetzen (ab 20.08. auf czapek.com verfügbar).

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