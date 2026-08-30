Im Restaurant Elstar der ehemaligen k.u.k. Militärreitschule gibt es im September und Oktober zwei Genuss-Brunches mit Trüffel, Wild und Kaiserschmarrn. Serviert wird am 6. September und am 4. Oktober 2026, jeweils 12 bis 15 Uhr, um 89 Euro pro Person inklusive Getränken.

Wo früher Pferde im Kreis liefen, laufen jetzt Kellner mit Tabletts. Das Imperial Riding School, Autograph Collection, im dritten Wiener Bezirk war einmal die Reitschule der k.u.k. Armee, heute ist es ein Hotel mit 342 Zimmern, Pool, Wellness und, seit ein paar Jahren, seinem eigenen Sonntagsritual: dem Genuss-Brunch im Restaurant Elstar. Zweimal im Jahr, im Frühherbst, wird aus der alten Kellerlaufbahn eine kulinarische Bühne.

Herbstliche Speisen beim Genuss-Brunch im Elstar. © Imperial Riding School, Autograph Collection

Was gibt’s am 6. September?

Der erste Termin gehört dem Sommerausklang. Rindercarpaccio mit Eierschwammerln eröffnet, dann Rindermedaillons mit Portweinjus, gegrillter Lachs und, als Höhepunkt, frisch im Parmesanlaib zubereitete Linguine mit Trüffelsauce, direkt am Tisch angerichtet, solange der Käselaib noch warm ist. Zum Abschluss Kaiserschmarrn mit Zwetschgenkompott, Crema Catalana und eine karamellisierte Zitronentarte mit Pistazien.

Das Septemberbuffet im Elstar. © Imperial Riding School, Autograph Collection

Was gibt’s am 4. Oktober?

Im Oktober übernehmen die österreichischen Herbstklassiker: steirischer Rindfleischsalat mit Kürbiskernöl, eine cremige Eierschwammerlsuppe und eine Beef-Tatar-Live-Station. Dazu Wiener Zwiebelrostbraten, rosa gebratener Hirschrücken mit Preiselbeer-Wacholderjus und Seehechtfilet mit Wirsing und Gnocchi im Steinpilzragout. Süß wird es mit Apfelstrudel, Panna Cotta und Profiteroles.

Das Oktoberbuffet setzt auf Wild und Wurzelgemüse. © Imperial Riding School, Autograph Collection

Was kostet der Brunch und was ist inklusive?

89 Euro pro Person, Kinder bis 6 Jahre kostenlos, von 6 bis 11 Jahren um 44,50 Euro. Im Preis inbegriffen sind Kaffee, Tee, Wasser, Bier, Hauswein, Schaumwein, Säfte und Smoothies. Reserviert wird für September und Oktober getrennt über Sevenrooms, wie schon beim Saturday Roast Brunch von Marco Simonis mittlerweile Standard unter Wiens Brunch-Adressen.

Der Pferdegeruch ist aus der alten Reitschule natürlich längst verschwunden, der Name ist geblieben, und mit ihm ein bisschen von der alten Feierlichkeit, die man jetzt eben zwischen Kaiserschmarrn und Trüffelsauce sucht.

Genuss-Brunch im Elstar

Restaurant Elstar, Imperial Riding School, Autograph Collection, Ungargasse 60, 1030 Wien

Termine: 6. September und 4. Oktober 2026, jeweils 12–15 Uhr

Preis: 89 Euro pro Person, Kinder bis 6 Jahre gratis, 6–11 Jahre 44,50 Euro

Reservierung: imperialridingschool.com/de/restaurants/elstar-restaurant

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