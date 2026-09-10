Das Forward Festival Wien fragt heuer, was in der Kreativbranche noch Menschenwerk bleibt. Am 1. und 2. Oktober 2026 kommen mehr als 25 internationale Speaker:innen ins Gartenbaukino, mit dabei Annie Atkins (Requisiten-Design für Wes Anderson) und Mirko Borsche (Balenciaga, Supreme, Inter Mailand).

Schriftzüge, die von Hand gemalt wirken, Verpackungen, die aussehen, als hätte sie jemand tatsächlich zugeklebt, Dokumente mit echten Eselsohren: In den Filmen von Wes Anderson ist praktisch jedes Requisit ein kleines Kunstwerk, gefertigt von echten Händen. Genau diese Handschrift steht heuer im Zentrum des Forward Festival Wien, seit 2015 die österreichische Bühne für die internationale Kreativszene.

Zwei Handschriften gegen die Maschine

Annie Atkins gestaltet die grafischen Requisiten für die Filme von Wes Anderson. © Annie Atkins

Mirko Borsche arbeitet im Editorial- und Markendesign, unter anderem für Balenciaga und Supreme. © Martina Borsche

Annie Atkins gestaltet seit Jahren die grafischen Requisiten für Wes Andersons Filme, von Reisepässen bis zu Zeitungsausschnitten, alles von Hand entworfen. Mirko Borsche arbeitet im Editorial- und Markendesign, seine Kundenliste reicht von Balenciaga über Inter Mailand und Supreme bis zum Magazin 032c. Beide fragen aus unterschiedlichen Richtungen dasselbe: Welchen Wert behält eine erkennbare Handschrift, wenn Bildproduktion beliebig skalierbar wird? Ein eigenes Panel widmet sich den konkreten Folgen für die Branche, von veränderten Rollen in Studios bis zu Honoraren, wenn Teile der Produktion automatisiert ablaufen.

Wien beschließt die Forward-Saison

Das Forward Festival Wien zieht traditionell ein internationales Kreativpublikum an. © Forward Festival / Alex Heuvink

Aus der ersten Wiener Ausgabe von 2015 sind mittlerweile 35 Festivals in europäischen Städten geworden, von Berlin über Zürich bis Amsterdam, mit insgesamt rund 50.000 Kreativen aus 70 Nationen. Für die Saison 2026 macht Wien nach Berlin und Frankfurt den Abschluss, für Forward ein Heimspiel: Das Festival ist aus der heimischen Kreativszene hervorgegangen. Neben dem Bühnenprogramm mit Speaker:innen wie Natasha Jen, Erik Kessels, Cachete Jack und Luna Maurer gibt es Workshops, eine Expo Area, Ausstellungen und Side-Events. Auch die Vienna Design Week widmet sich heuer der Wiener Kreativszene, Forward liefert im Oktober die große Bühne dazu.

„Seit über zehn Jahren bringen wir die kreative Community zusammen, in Berlin, Wien, Frankfurt und überall dort, wo Leute anfangen wollen“, sagt Festivalgründer Othmar Handl. „Der Antrieb ist derselbe geblieben: Kreativität macht die Welt ein Stück besser, und das passiert nur, wenn Menschen sich begegnen.“

Forward Festival Wien

1. und 2. Oktober 2026

Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Über 25 internationale Speaker:innen, Workshops, Expo Area, Ausstellungen, Side-Events

Web: forward-festival.com/vienna

Vielleicht ist das die eigentliche Pointe des Forward Festivals 2026: Während die Branche weltweit über Prompts diskutiert, zeigt das Gartenbaukino zwei Tage lang, dass die interessantesten Antworten noch immer von Menschen kommen, die selbst Hand anlegen.

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