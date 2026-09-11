Das Ateliertheater in der Burggasse hat sein Herbst-Winterprogramm verschickt: Comedy, Kabarett, Burlesque und freies Theater bis Dezember.

Rund ein Dutzend Produktionen stehen am Spielplan, von Cüneyt Akans Soloabend bis zu einem Frauenstück über die innere Diva, und vieles davon läuft ganz ohne öffentliche Förderung.

Georg Hartmann kommt aus einer ganz anderen Liga: Dreißig Jahre lang organisierte er Tourneen für internationale Musik-Acts, bevor er 2021 das Ateliertheater in der Wiener Burggasse übernahm. Seine erste Premiere war Sartres „Geschlossene Gesellschaft“, seither trägt sich das kleine Haus im Siebenten großteils über eine Umsatzbeteiligung mit den auftretenden Künstler:innen. Nur ein Teil der Vorstellungen ist aus dem Kulturbudget des Bezirks Neubau und der Stadt Wien gefördert, den Rest zahlt das Publikum an der Abendkassa.

Der Zuschauerraum des Ateliertheaters in der Burggasse. © Ateliertheater Wien

Von Sartre bis Burlesque

Die Spannbreite zeigt sich schon im September: Der „Creme fresh Comedy Club“ eröffnet am 12. September den Herbst, vier Tage später therapieren sich Gerhard Walter und Jürgen Vogl in „Superego“ selbst auf der Bühne. Am 19. September folgt „Burlesque Atelier“, dazwischen laufen die fixen Formate Dienstagsklub und Salon Spontan weiter, kleine, wiederkehrende Bühnenabende, wie sie nur ein Haus dieser Größe stemmen kann.

Die Bühne des Ateliertheaters, Schauplatz von Kabarett, Comedy und freiem Theater. © Ateliertheater Wien

Ein König macht auf Drama

Zum Jahresausklang, am 18. Dezember, gastiert mit Cüneyt Akan der bekannteste Name der Saison: Sein Soloabend heißt, mit dem nötigen Selbstspott, „Drama King“. Schon vorher, am 26. Oktober, bringt Ole Liebl seine „Brutal Fragile Tour“ ins Haus, ein weiterer Solo-Comedy-Abend zwischen Verletzlichkeit und Pointe.

Die innere Diva sucht die Bühne

Ernster wird es im freien Theaterprogramm: „Auf der Suche nach der inneren Diva“, ein Frauen-Solostück, hat am 18. September Premiere. Im Oktober folgen „Kelebekler – Özgürdür – Die Schmetterlinge sind frei“ (24.10.) und Kaltnasers „Draußen vor der Tür“ (21.10.), im November „Midwife US“ mit dem amerikanischen Gast Devin Shaffer (13.11.) und „Leben spielen, Spiel mit mir flüstert das Leben“ (21.11.).





Zwölf Termine, ein Souterrain im Siebenten, keine einheitliche Handschrift außer der, dass hier jeder auftreten darf, der etwas zu sagen hat. Genau davon lebt das Ateliertheater, seit ein Konzertmanager beschlossen hat, dass eine kleine Bühne manchmal mehr Publikum verdient als eine große Tournee.

Das Ateliertheater-Programm im Überblick

Ort: Ateliertheater Wien, Burggasse 71, 1070 Wien

12.9.: Creme fresh Comedy Club

16.9.: Superego – eine Comedy-Therapie (Gerhard Walter, Jürgen Vogl)

18.9.: Auf der Suche nach der inneren Diva (Frauenstück)

19.9.: Burlesque Atelier

21.10.: Draußen vor der Tür

24.10.: Kelebekler – Özgürdür – Die Schmetterlinge sind frei

26.10.: Ole Liebl – Brutal Fragile Tour

13.11.: Midwife US (Devin Shaffer)

21.11.: Leben spielen, Spiel mit mir flüstert das Leben

18.12.: Cüneyt Akan – Drama King

Web: ateliertheater.wien