Cineplexx feiert heuer ein rundes Jubiläum: Seit zwanzig Jahren bringt die Kinokette die Metropolitan Opera live aus New York auf die große Leinwand. Den Auftakt zur neuen Saison macht eine Geburtstagsgala.

Am 19. September blickt die MET, moderiert von Opernstar Renée Fleming, auf mehr als 185 Kinoübertragungen der vergangenen zwei Jahrzehnte zurück – mit Ausschnitten und Erinnerungen von Lise Davidsen, Joyce DiDonato, Elīna Garanča, Jonas Kaufmann und vielen weiteren. Erst danach beginnt die eigentliche Saison 2026/27, in der acht Opern live aus New York in ausgewählte österreichische Kinos übertragen werden – ergänzt um fünf Ballett-Highlights des Royal Ballet & Opera aus London.

Acht Abende, von Mozart bis Wagner

Los geht es am 3. Oktober mit Mozarts „Così fan tutte“, gefolgt von Verdis „Macbeth“ (17. Oktober), Saint-Saëns’ „Samson et Dalila“ (5. Dezember), Puccinis Western-Oper „La Fanciulla del West“ (23. Jänner), Massenets „Manon“ (3. April), Verdis „Otello“ (24. April) sowie Wagners „Parsifal“ (5. Juni). Gezeigt werden die Übertragungen unter anderem in den Cineplexx-Kinos Donau Zentrum, Wienerberg, Wiener Neustadt, Graz, Villach, Linz, Salzburg Airport und Hohenems sowie im Village Cinema Wien Mitte.

Fünf Mal Ballett aus London

Auch das Royal Ballet & Opera ist wieder mit fünf Produktionen vertreten: Kenneth MacMillans „Manon“ (24. November), „Der Nussknacker“ (22. Dezember), Christopher Wheeldons „Alice im Wunderland“ (23. März), Tschaikowskys „Schwanensee“ (18. Mai) und „Romeo und Julia“ (25. Mai) – zu sehen in den Kinos Graz, Hohenems, Linz und Village Cinema Wien Mitte. „Wir freuen uns, auch 2026/27 wieder herausragende Opern- und Ballettproduktionen auf die große Leinwand zu bringen und unserem Publikum Kultur auf höchstem Niveau im Kino zugänglich zu machen“, so Christian Langhammer, CEO von Constantin Film und Cineplexx.

© Cineplexx

Was kostet der Opernabend im Kino?

Einzeltickets kosten 35 Euro pro Oper, für Ö1-Club-Mitglieder und Freunde der Wiener Staatsoper 32,50 Euro (jeweils zuzüglich Aufschlag für Cinegold-Sitzplätze). Wer alle acht Abende sehen will, zahlt im Abo 244 Euro – sieben Abende zum Preis von acht. Ballett-Tickets kosten 25 Euro, ermäßigt 23 Euro. Einzeltickets sind ab sofort an den Cineplexx-Kassen sowie online erhältlich.

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