Siobhan Ferguson führt in „ROM – Wie es keiner kennt“ durch die Seitengassen der Ewigen Stadt, weit weg von Kolosseum und Trevi. Der Bildband der Instagram-Autorin ist bei der Midas Collection erschienen und kostet laut Verlag 25 Euro.

Federico Fellini wird vom Verlag mit dem Satz zitiert, Rom sei eine Stadt, die ihre eigenen Illusionen überlebt. Wer einmal im Juli mit hundert anderen vor dem Pantheon gestanden ist, nickt vermutlich. Ferguson nimmt die Illusion trotzdem ernst und biegt einfach früher ab.

Auszug aus „ROM – Wie es keiner kennt“. © Midas Verlag AG

Pasticcerie statt Pantheon

Siobhan Ferguson gründete den Instagram-Kanal @theprettycities und erreicht dort mehr als eine Million Follower. In ihrem neuen Buch geht sie nach Verlagsangaben weit über die antiken Monumente hinaus. Sie zeigt Vintage-Läden, familiengeführte Pasticcerie und Boutique-Hotels, also jene Orte, an denen Rom nach Alltag riecht und nicht nach Souvenir.

Das Buch versteht sich als Streifzug für Besucher, die zu Fuß unterwegs sind, und für Fernwehgeplagte, die den Koffer vorerst nur im Kopf packen. Rom-Kennerinnen und Rom-Neulinge sollen gleichermaßen etwas davon haben.

Fototipps inklusive

Neben den Adressen liefert Ferguson praktische Tipps für angehende Fotografinnen und Fotografen. Das passt zur Autorin, deren Kanal von Bildern lebt, und es macht aus dem Band mehr als eine Liste mit Öffnungszeiten.

Die Eckdaten zum Buch

Titel: „ROM – Wie es keiner kennt. Ein Streifzug durch die ewige Stadt“. Autorin: Siobhan Ferguson. Verlag: Midas Verlag AG, Zürich, Reihe Midas Collection. Umfang: 224 Seiten, Hardcover. Preis: 25 Euro laut Verlag. ISBN: 978-3-03876-378-9.

Das Cover. © Midas Verlag AG

Ob Ferguson am Ende wirklich die Gasse findet, die noch kein Reiseführer kennt, wird sich beim Blättern zeigen. Für den Herbst, wenn Rom wieder leiser wird, ist es jedenfalls ein ordentlicher Vorwand, Flüge zu vergleichen.

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