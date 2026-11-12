Oliver Weiss, früher Zeichner für den WIENER, legt zwei neue Bücher vor: über die skurrilsten Berufe der Welt und über seine Rückkehr aus New York. Beide sind bei Ellert & Richter und Heyne erschienen und leben von derselben Frage, nämlich was man eigentlich mit seinem Leben anfängt.

Der Nacktputzer: Dienstleistung in der Ära der Selfcare. © Oliver Weiss

Es gibt diesen Moment auf jeder Party, irgendwo zwischen dem zweiten Spritzer und dem ersten Brötchen mit Ei. Jemand dreht sich zu einem um und fragt: „Und was machst du so?“ Man antwortet, der andere nickt, und beide wissen, dass niemand die Antwort je wieder abrufen wird. Oliver Weiss hat aus dieser Frage ein ganzes Buch gemacht, und aus einer zweiten, noch größeren, gleich ein weiteres: Wo will man das eigentlich machen?

Der Name wird älteren WIENER-Lesern bekannt vorkommen. Weiss hat lange für dieses Heft gezeichnet, bevor ihn die Aufträge nach Berlin, zur New York Times, zur Süddeutschen Zeitung, zum Spiegel und zur Zeit trugen. Über 150 Buchtitel tragen seine Bilder, darunter Arbeiten für Richard David Prechts Bestseller „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“. Für das Bilderbuch „Die Öblings kommen!“ bekam er den Meefisch-Preis für das beste deutschsprachige Bilderbuch.

Wer fängt eigentlich Kokosnüsse?

Rund 50 Berufe, jeder mit eigenem Cartoon: das neue Buch bei Ellert & Richter. © Oliver Weiss

„Und was machst du so? Die skurrilsten Berufe der Welt“ versammelt rund 50 Jobs, von denen man nicht sicher ist, ob man sie bewundern oder bemitleiden soll. Der Kokosnussfänger ist dabei, der Golfballtaucher, der Tierfuttervorkoster, der Blütenbestäuber und der professionelle Schlangensteher, der für andere in der Warteschlange ausharrt. Dazu der Sturmjäger, der Crowdfunder und der Nacktputzer. Jedem Berufsporträt steht ein Cartoon gegenüber, und die Cartoons sind bissiger als die Texte.

Weiss selbst rahmt das Ganze mit einer Erinnerung an Robert Lembkes „Was bin ich?“, das heitere Beruferaten mit dem Sparschwein und der typischen Handbewegung. Seine These ist so einfach wie böse: Heute sehen die Handbewegungen eines Cloud-Architekten und eines Feel-Good-Managers gleich aus, beide wischen am Handy. Die Absurdität ist also keine Randerscheinung der Arbeitswelt mehr. Sie ist ins Zentrum gerückt, und das Buch nennt sich selbst eine „Liebeserklärung an das Abseitige“.

Der Nacktputzer: Dienstleistung im Zeitalter der Selfcare, und Weiss zeichnet ihn mit größtem Ernst. © Oliver Weiss

Die Green Card geht retour

Das zweite Buch ist persönlicher und, Hand aufs Herz, das stärkere. In „Im Land der begrenzten Möglichkeiten: Einmal New York und zurück“ erzählt Oliver Weiss, wie er nach einem New-York-Aufenthalt Mitte der Neunzigerjahre den Entschluss fasst, irgendwann dort zu leben. Fast zwei Jahrzehnte später hält er an einem kalten Februartag die Green Card in der Hand. Und merkt, dass ihm die Liebe zu Amerika unterwegs abhandengekommen ist, ohne dass er es bemerkt hätte.

Die Skyline steht kopf, und das ist programmatisch gemeint. Das Cover hat Weiss selbst gestaltet. © Oliver Weiss

Was folgt, sind abenteuerliche Wohnungen, eine Freundlichkeit, die nichts verspricht, und Beziehungen mit eingebautem Verwendungszweck. Weiss pendelt jahrelang zwischen New York und Berlin, und der Vergleich fällt am Ende eindeutig aus. Berlin gewinnt, in seinen Worten „ein Sieg nach Punkten“. Die Green Card gibt er zurück. Erzählt wird das lakonisch, oft sehr komisch, und gegen Ende mit spürbarem Ernst, weil die Arbeit am Buch in die zweite Amtszeit von Donald Trump hineinreichte. SWR Kultur nannte die Geschichten „flott formuliert“ und passend zur Stimmung der „transatlantischen Enttäuschungen“.

Für wen lohnen sich die zwei Bücher?

Das Berufebuch ist ein Geschenk für alle, die beim Weihnachtsessen gefragt werden, was sie eigentlich beruflich tun, und keine gute Antwort haben. Das New-York-Buch richtet sich an jene, die selbst einmal vom Auswandern geträumt haben, und an alle, die gerade mit wachsendem Staunen über den Atlantik schauen. Heyne hat es bewusst zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten herausgebracht, als Taschenbuch mit 240 Seiten und einigen Schwarz-Weiß-Zeichnungen des Autors.

Dass ein Zeichner aus der Welt von Manfred Deix und dem Satire-WIENER heute über die Absurditäten von Arbeit und Amerika schreibt, ist übrigens folgerichtig. Wer jahrzehntelang mit dem Stift auf die Welt zeigt, lernt irgendwann, dass sie selten so aussieht wie auf der Ansichtskarte.

Ein Mann mit Stift

Bleibt die Partyfrage vom Anfang. Fragt man Oliver Weiss, was er so macht, bekommt man zwei Antworten in Buchform. Die eine erklärt, dass es für jeden noch so absurden Job jemanden gibt, der ihn macht. Die andere erklärt, dass man manchmal erst um die halbe Welt ziehen muss, um zu wissen, wo man ihn machen will.

Die Bücher

„Und was machst du so? Die skurrilsten Berufe der Welt“, Oliver Weiss, Ellert & Richter, rund 50 illustrierte Berufsporträts. Leseprobe (PDF)

„Im Land der begrenzten Möglichkeiten: Einmal New York und zurück“, Oliver Weiss, Heyne, Taschenbuch, 240 Seiten, erschienen am 24. Juni 2026, ISBN 978-3-453-60760-6, auch als E-Book

Web: oweiss.com · Verlagsseite Heyne

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