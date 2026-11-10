Das Zsolnay-Frühjahr 2027 bringt Kurdwin Ayubs ersten Roman, Franz Schuh und André Heller zum Achtziger und eine Biografie zu Hugo Portischs 100. Geburtstag.

© Zsolnay Verlag

Verlagsvorschauen sind normalerweise Versprechen auf Hochglanzpapier. Diese hier liest sich eher wie die Sitzordnung bei einem sehr wienerischen Geburtstagsfest: am einen Tischende zwei Herren, die im März 80 werden, am anderen eine junge Filmemacherin, die Osama bin Laden zur Romanfigur macht, und in der Mitte, als Ehrengast, ein Journalist, der gar nicht mehr dabei sein kann. Der Wiener Paul Zsolnay Verlag hat sein Programm für Jänner bis April 2027 vorgelegt, und es ist eines der österreichischsten seit Langem.

Ayub schreibt bin Laden Liebesbriefe

Kurdwin Ayub kennt man als Regisseurin. Ihr Spielfilm „Sonne“ lief 2022 auf der Berlinale und machte die Wienerin mit kurdischen Wurzeln international bekannt. Jetzt kommt am 16. Februar 2027 ihr erster Roman: „I saved the world“, 192 Seiten. Erzählt wird von Yara, einer von Osama bin Ladens Ehefrauen, die in einer fensterlosen Villa in Pakistan festsitzt, sich mit Joints und Tabletten durch die Angst vor dem Zugriff der Amerikaner dämmert und von einer deutschen Mitfrau genervt wird, die in Gucci-Pantoffeln World-Trade-Center-Torten backt. Der Verlag nennt es eine Liebesgeschichte und empfiehlt sie zum Valentinstag. Schmäh hat man in der Prinz-Eugen-Straße also auch.

Kurdwin Ayubs Romandebüt erscheint am 16. Februar 2027 und kostet in Österreich 24,70 Euro. © Zsolnay Verlag

Schuh und Heller werden achtzig

Am selben Tag erscheint Franz Schuhs „Sein, der man ist“ mit dem Untertitel „Eine Lebensleistung“, 288 Seiten. Schuh, Essayist und Wiener Denkspaziergänger, wird im März 80, und Elfriede Jelinek hat dem Buch einen Satz mitgegeben, den man sich merken sollte: Schuh trage sein Wissen mit einer Leichtigkeit vor, „wie eben manchmal wohlbeleibte Menschen tanzen können“. Mehr Kompliment geht unter Wiener Literaten nicht.

Ebenfalls im März feiert André Heller seinen 80er. Zum 16. März 2027 legt Zsolnay seine Liedtexte vor, unter dem schönen Titel „Die Wirklichkeit, die Wirklichkeit trägt wirklich ein Forellenkleid“, herausgegeben und kommentiert von seinem Biografen Christian Seiler. Mehr als vier Jahrzehnte nach Hellers Abschied von der großen Konzertbühne kann man die Lieder nun nachlesen, ohne dass einem die Stimme dazwischenkommt. Dass auch Heller im legendären U4 verkehrte, erzählt übrigens unser Gespräch über die legendären Defizite der Wiener Nachtgeschichte.

Hellers Liedtexte, kommentiert von Christian Seiler, erscheinen am 16. März 2027 um 28,80 Euro. © Zsolnay Verlag

Portisch und der Preis der Neugier

Den 100. Geburtstag von Hugo Portisch am 19. Februar 2027 nimmt der Historiker Oliver Rathkolb zum Anlass für „Hugo Portisch. Der Preis der Neugier“, erscheint am 26. Jänner. Grundlage ist der Nachlass, den Portischs Erben Rathkolb übergeben haben. Die Frage des Buchs: Was hat es den Mann gekostet, sein Leben lang unabhängig zu bleiben? Eine Generation, die Österreich aus seinen Fernsehdokumentationen gelernt hat, wird das wissen wollen.

Oliver Rathkolb hat für seine Portisch-Biografie den Nachlass ausgewertet. © Zsolnay Verlag

Daneben: Susanne Gregors neuer Roman „Getrennte Wege“ über drei Frauen, die vorgezeichnete Bahnen verlassen (26. Jänner), Leonardo San Pietros Debüt „Party mit Kasuar“ aus Turin (26. Jänner), Roland Butis „Unglück ist nicht ansteckend“ aus dem Schweizer Jura (17. Februar), Edmund de Waals „Kulturgeschichte des Staubs“ und der 29. Band des Philosophicum Lech, beide am 16. März. Ein Frühjahr, das man also nicht im Kaffeehaus verschlafen sollte. Höchstens dort lesen.

Zsolnay-Frühjahr 2027 (Auswahl, Preise Österreich)

Oliver Rathkolb, „Hugo Portisch. Der Preis der Neugier“, 26. Jänner, 25,70 Euro

Susanne Gregor, „Getrennte Wege“, 26. Jänner, 24,70 Euro

Kurdwin Ayub, „I saved the world“, 16. Februar, 24,70 Euro

Franz Schuh, „Sein, der man ist“, 16. Februar, 26,80 Euro

André Heller, „Die Wirklichkeit, die Wirklichkeit trägt wirklich ein Forellenkleid“, hg. von Christian Seiler, 16. März, 28,80 Euro

zsolnay.at