Reclam bringt zum zehnten Todestag von Leonard Cohen und zum 80. Geburtstag von Patti Smith zwei große neue Biografien heraus. Die Cohen-Biografie „Im Schatten der Engel“ erscheint am 7. Oktober als Hardcover um 40 Euro, „Patti Smith. 100 Seiten“ bereits am 2. September als Taschenbuch um 12 Euro.

Von Takahiro Kyono - https://www.flickr.com/photos/75972766@N02/11967049316/sizes/o/in/photostream/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49338944

„There is a crack in everything, that’s how the light gets in“, sang Leonard Cohen einst in „Anthem“. Zehn Jahre nach seinem Tod am 7. November 2016 hallt der Satz nach – auch weil Autor Oliver Kobold ihn in seinem schmalen Reclam-Porträt „Leonard Cohen. 100 Seiten“ umdreht: „You want it darker / We kill the flame.“ Zwei neue Bücher nähern sich in diesem Herbst dem Sänger und einer Künstlerin, die ihm literarisch nahesteht: Patti Smith, die Godmother of Punk.

Der Suchende aus Montreal

Christophe Lebold kannte Leonard Cohen persönlich, lehrte gemeinsam mit ihm über amerikanische Rockkultur an der Universität Straßburg und verbrachte zwei Jahrzehnte mit der Recherche zu „Im Schatten der Engel“. Auf 704 Seiten zeichnet er Cohens Weg nach: von den behüteten Vororten Montreals über die Künstlerinsel Hydra und die jahrelange Einkehr in einem Zen-Kloster auf dem Mount Baldy bis zurück auf die großen Bühnen der Welt. Eine erste Kritik nannte das Werk „wunderschön und einfühlsam geschrieben“.

„Eine intime Annäherung an den Schöpfer von ‚Hallelujah‘ und ‚Suzanne‘ – und ein unverzichtbares Standardwerk für Musikfans und Literaturliebhaber.“

Godmother of Punk, neu erzählt

Parallel dazu widmen sich Kersty und Sandra Grether, selbst Musikerinnen und langjährige Popkritikerinnen, der Punk-Ikone Patti Smith. Ihr Buch beschreibt eine Künstlerin, die zwischen Rock und Lyrik, Arm und Reich, Leben und Tod unermüdlich Grenzen einreißt – von den Anfängen in New Jersey bis zu ihrem Ruf als Brückenbauerin zwischen Hippie-Softness und Punk-Härte. Am 30. Dezember wird Smith 80, mit dem schmalen Reclam-Band liegt die Hommage rechtzeitig im Buchhandel.

Einen runden Geburtstag feiert heuer auch ein Wiener Original der Szene: Louie Austen wird 80 und singt sich im Vindobona selbst ein Ständchen – ein schöner Zufall, dass Punk und Lounge im selben Jahr ihre Achtziger begehen.

Zwei Formate, ein Klang

Wer es kompakt mag, greift zur bereits erschienenen Reclam-Reihe „100 Seiten“: Neben Kobolds Cohen-Porträt und dem Patti-Smith-Band liefert die Reihe im selben Herbst unter anderem auch Bände zu Beyoncé und John Coltrane. Lebolds große Cohen-Biografie ist dagegen die ausführliche Gegenstimme dazu – für alle, die nach dem zehnten Jahrestag noch tiefer in ein Leben eintauchen wollen, das sich zeitlebens zwischen dem Heiligen und dem Profanen bewegte.

Die Bücher auf einen Blick

Christophe Lebold: „Im Schatten der Engel. Leonard Cohen – eine Biografie“, Reclam, Hardcover, 704 Seiten, erscheint am 7. Oktober 2026, 40 Euro.

Kersty Grether & Sandra Grether: „Patti Smith. 100 Seiten“, Reclam, Taschenbuch, 100 Seiten, erscheint am 2. September 2026, 12 Euro.

Oliver Kobold: „Leonard Cohen. 100 Seiten“, Reclam, Taschenbuch, 100 Seiten, bereits erschienen, 12 Euro.

Am Ende bleibt, was Cohen selbst besungen hat: der Riss, durch den das Licht fällt. Zehn Jahre nach seinem Tod sorgen zwei Verlagsprogramme dafür, dass er offenbleibt.

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