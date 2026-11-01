Das Münchner Label elemente clemente bedruckt Leinen so, dass es aussieht wie Jeans. Für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 entstehen Hosen, Hemden, Tops und Kleider im Denim-Look aus 100 Prozent Leinen.

Aus der Kampagne zur Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027. © elemente clemente

Wer es je bei 32 Grad in einer echten Jeans versucht hat, kennt das Gefühl von Rüstung am Oberschenkel. Das Blau ist vertraut, die Waschung lässig, der Stoff schwer wie ein Entschluss. Genau hier setzt die Idee an: den Look behalten, das Gewicht loswerden.

Wie Leinen zu Jeans wird

Für die Denim-Optik wird europäisches Leinen mit wasserbasierten Farben digital bedruckt. Feine Blauabstufungen, Bleichungen und die typischen Waschungseffekte wandern auf den Stoff, dessen natürliche Struktur sichtbar bleibt. Getragen fällt das Material weich, bewegt sich mit dem Körper und fühlt sich auch an warmen Tagen luftig an, so das Label. Die für Leinen typische Lebendigkeit gibt jedem Stück eigenen Charakter.

In der Kollektion treffen weite Hosen auf großzügig geschnittene Hemden, Trägertops und luftige Kleider, dazu kommen Drucke in Patchwork-Optik. Als kompletter Look funktioniert das ebenso wie einzeln kombiniert, in der Stadt wie im Sommerurlaub.

Vom Leinensack zum Label

Leinen ist bei elemente clemente keine Modeerscheinung. Clemens Dörr gründete das Label 2002 in München, schon 1988 hatte er mit einem eigenen Label begonnen, damals mit 2.000 französischen Leinensäcken aus dem Ersten Weltkrieg, aus denen seine erste Herrenkollektion entstand. So erzählt es die Markengeschichte auf der Website des Labels. Dass nun ausgerechnet Leinen den Jeanslook übernimmt, schließt einen Kreis.

Auch andere Labels setzen auf den Sommerstoff: ARMEDANGELS etwa zeigte 2026 kühle Leinen-, Hanf- und Piñayarn-Stoffe. Der Denim-Druck auf Leinen ist dagegen eine eigene Abkürzung zu einem Klassiker.

Wo man es sehen kann

Die SS27-Kollektion präsentiert elemente clemente am 29. Oktober 2026 beim International Press Day in München, als Special Guest bei Brot von Engeln. Die Teilnahme ist ausschließlich geladenen Gästen vorbehalten, die Akkreditierung läuft über den IPD. Musterteile sowie Interview- und Kooperationsanfragen betreut Brot von Engeln.

Label: elemente clemente, gegründet 2002 von Clemens Dörr, München Material: 100 % Leinen, europäisches Leinen, digital mit wasserbasierten Farben bedruckt Kollektion: Frühjahr/Sommer 2027 Präsentation: 29. Oktober 2026, International Press Day, München (nur mit Einladung) Web: elemente-clemente.de

Am Ende bleibt eine Jeans, die nicht mehr an der Haut klebt. Das Blau darf bleiben, die Rüstung nicht.