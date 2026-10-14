COLMAR kleidet ab dieser Saison das Alpin- und Para-Team von Ski Austria ein und zeigte die neuen Looks am 14. Oktober 2026 in Wien. Die Partnerschaft zwischen COLMAR und Ski Austria ist auf vier Jahre angelegt und startet mit der Saison 2026/27.

Noch liegt kein Schnee, aber im Wiener FORMDEPOT war es schon ein bisschen Winter. Zum exklusiven Pressebrunch kam die Skiwelt in Straßenschuhen: Rennläuferin Conny Hütter, ehemalige Pistenstars, Schauspielerinnen, Moderatorin, Designer. Wer wissen wollte, was Österreichs Skielite in der kommenden Saison trägt, war hier richtig.

Der neue Team-Look für die Saison 2026/27. © COLMAR

Zwei Ikonen, eine Leidenschaft

„TWO ICONS. ONE PASSION.“ lautet das Motto. Gemeint ist das Aufeinandertreffen von italienischer Designtradition und österreichischem Spitzensport. Die neue Team-Bekleidung verbindet den charakteristischen Stil von COLMAR mit den hohen Anforderungen des alpinen Skisports und begleitet das Alpin- und das Para-Team durch die kommende Saison.

Gemeinsam präsentierten Eric Wolf, Head of Ski Pool Austria, Conny Hütter und COLMAR-CEO Stefano Colombo die neue Partnerschaft.

Conny Hütter und Schauspieler Stefano Bernardin. © Andreas Tischler / Vienna Press

Der Spot mit den Stars

Ein Höhepunkt des Vormittags war der neue Kampagnenspot. Neben Schauspieler Stefano Bernardin sind darin die Skistars Conny Hütter, Lukas Feurstein und Marco Schwarz zu sehen. Beim Meet & Greet lernten die Gäste Hütter abseits des Renngeschehens kennen und erfuhren mehr über die neuen Looks und die bevorstehende Wintersaison.

Präsentiert wurde außerdem die neue Originals-Kollektion. Sie tragen die Athletinnen und Athleten abseits der Piste, in ihrer Freizeit. Dort, wo man sonst Funktionsjacken eher verschämt in der Garderobe lässt, soll Stil also weitergehen. Wer mehr über Österreichs Skilegenden zu Fuß erleben will, findet auf der Streif, aber zu Fuß das passende Kontrastprogramm.

Conny Hütter mit Rainer Pariasek. © Andreas Tischler / Vienna Press

Wer alles kam, um zu schauen

Die Gästeliste las sich wie eine Mischung aus Ski-Chronik und Society-Seite. Aus dem Skizirkus kamen die ehemaligen Stars Hans Enn, Rainer Schönfelder und Elisabeth Görgl. Dazu Schauspielerin Ursula Strauss, US-Open-Sieger und Tennisprofi Julian Knowles, Fotograf und Designer Nuriel Molcho, Moderatorin Kati Bellowitsch sowie die Schauspielerinnen Nicole Beutler, Patricia Aulitzky und Valerie Huber.

Clemens Unterreiner und FJ Baur im FORMDEPOT. © Andreas Tischler / Vienna Press

Mit der Kooperation schlagen COLMAR und Ski Austria ein neues Kapitel auf und bringen Ski, Fashion und Society an einen Tisch. Von der Performance auf der Piste bis zum Stilbewusstsein danach: Die Saison kann kommen, zumindest outfittechnisch.