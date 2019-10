Mode-Barometer – Modische Zeitreise

Foto: Maximilian Lottmann / Redaktion & Styling: Alex Pisecker / Models: Vangarrett – Musiker & Produzent, Hannes & Felix Höfenstock

Der Baby-Boomer-Opa

Woran kann man einen Vater erkennen? Heutzutage eigentlich nur daran, dass er am Hintergrundbild seines Smartphones ein Bild der „lieben Kleinen“ abgespeichert hat. Unsere Großväter schleppten noch ein Passbild der Kids im Portemonnaie mit sich herum. Ob konservativer Bürohengst im Polyesteranzug, Hippie in Jesuslatschen, Punk in Nietenlederhaut oder Yuppie in Designerjeans – die meisten von ihnen wurden irgendwann zu Vätern. Gewollt oder ungewollt. Spätestens dann verschwanden die Gesinnungsklamotten in der Altkleidersammlung und wurden durch „praktische Kleidung“ ersetzt – zumindest in der Freizeit. Das war bei Opa schon so und wiederholt sich von Generation zu Generation. Eigentlich fad.

Der Generation-X-Papa

Natürlich darf man in diesem Zusammenhang den Prestige-Vater nicht vergessen. Eine bis heute weitverbreitete Spezies. Er hat brav studiert, ist Anwalt, Arzt oder Ähnliches und kann auf ein stattliches Einkommen verweisen. Stolz blickt er auf seine drei Kinder (das zeugt von Potenz), deren Mutter selbstverständlich ebenfalls studiert hat, was sie durch Modeln finanzierte. Sein Stil wurde im Laufe der Jahre bestenfalls ein wenig adaptiert und den jeweiligen Modeströmungen angepasst. Er und der Rest der Familie tragen ausschließlich Markenbekleidung. Wobei Pastellfarben eine bedeutende Rolle spielen. Die Bekleidung der Prestige-­Kinder ähnelt übrigens verdächtig der ihrer Eltern.

Der Millennial-Bua

Woran erkennt man die neue Generation von Vätern? Daran, dass sie stets ein Baby-Björn, in dem natürlich ein Baby steckt, umgeschnallt haben und hingebungsvoll den Kinderwagen mit der etwas älteren Brut vor sich her karren. Dazu tragen sie gerne Chinos, sie befinden sich ja im Papi-Monat (wie lange der auch immer dauern mag), Slogan-T-Shirts oder Sweater. Abgerundet wird das Outfit mit Sneakers. Alles selbstverständlich aus nachhaltiger Produktion. Selbstverständlich ziert ein Man-Bun das Haupt. Den Rest des Antlitzes definiert ein Vollbart. Und das Baby darf nur mehr in ökologisch abbaubare Biowindeln scheißen. Es warat wegn da Nachhaltigkeit!

Vangarrett

Lederjacke: Replay, 499 Euro, replayjeans.com, Jeans: Levi’s 511, 99,99 Euro, peek-cloppenburg.at, Pullover: S. Oliver, 149,90 Euro, soliver.at, Schuhe: Replay, 169,90 Euro, replayjeans.com, Uhr: Junghans, 1.400 Euro, junghans.de, Brille: Carrera, 159 Euro, safilogroup.com

Hannes Höfenstock

Sakko: Hugo by Hugo Boss, 279,99 Euro, Hose: Hugo by Hugo Boss, 119,99 Euro, Hemd: Jake*s, 39,99 Euro, Gürtel: Hugo Boss, 49,99 Euro, Trenchcoat, Cinque, 99,99 Euro, alles peek-cloppenburg.at, Schuhe: Melvin & Hamilton, 200 Euro, salamander.at, Sonnenbrille: Neubau Eyewear, 249 Euro, neubau-eyewear.com, Uhr: Breitling, Premier B01 Chronograph 42 Stahl Automatic, 7.320 Euro, breitling.com

Felix Höfenstock

Jeans: Replay, 159 Euro, T-Shirt: Replay 2pac, 59 Euro, Base-Cap, Replay, 39 Euro, alles replayjeans.com, Armband: Thomas Sabo, Talisman bunt, 98 Euro, Talisman blau, 129 Euro, Talisman grün 149 Euro, alles thomassabo.com, Jacke: Colmar, 329 Euro, colmar.it, Schuhe: Diesel, 220 Euro, Uhr: Diesel, 129 Euro, alles at.diesel.com, Brille: Carrera, 139 Euro, safilogroup.com