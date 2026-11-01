Der Rapper Luciano hat auf der Favoritenstraße 95 in Wien das erste Loco-Chicken-Lokal Österreichs eröffnet. Hunderte Fans kamen, auf der Karte stehen knusprige Filets, Burger und halal-zertifizierte Wings.

Foto: © The Guardians

Wer an einem Samstag im Oktober die Favoritenstraße hinaufgeht, rechnet mit Einkaufssackerln, Kinderwagen und der Frage, wo die nächste Bim fährt. Nicht mit einer Schlange, die so lang ist, dass man sie von Weitem für eine Demonstration halten könnte. Der Anlass hieß Luciano, und Luciano hatte ein Hendl mitgebracht.

Der Deutschrapper, in der Aussendung als „King of German Drill“ geführt, griff zum Mikrofon, und laut „keymedia Wien“ sprach er dabei sogar aus einem Fenster direkt über dem Lokal zu den Wartenden. „Das hier ist wirklich crispy und zart“, sagte er über sein Chicken, und für alle, die noch zögerten: „Kommt vorbei, bestellt es, testet es!“ Dass er Chicken bisher nur im Ausland gegessen habe, weil die Anbieter hierzulande „nicht so geil“ gewesen seien, fügte er auch noch an. Das Wiener Lokal soll das ändern.

Fantreffen gehören bei Lucianos Marke zum Eröffnungsprogramm: Autogramme und gemeinsame Fotos inklusive. Foto: © The Guardians

Was kommt in den Kübel?

Im Mittelpunkt stehen High-Protein-Filets und Wings, beide laut Unternehmen halal-zertifiziert. Bei den Shake Buckets landet die Würzung mit im Kübel und wird durch Schütteln verteilt, zur Wahl stehen unter anderem White Truffle, Garlic Cheese und Korean Spice. Bei den Burgern reicht die Karte vom Chili Cheese Burger mit Hot Jalapeños über den Teriyaki Cheese Burger bis zum XXL-Big-Cheese-Burger. Dazu gibt es Protein Cheese Sticks, Potato Pops und Onion Rings.

Chili Cheese, Teriyaki Cheese und XXL Big Cheese: Diese drei Burger nennt die Aussendung als Bestseller der Marke. Foto: © Loco Chicken

Wer steckt hinter Loco Chicken?

Luciano hat die Marke 2023 gemeinsam mit dem Berliner Foodtech-Unternehmen LANCH entwickelt, das Restaurants, Partnerküchen und Ghost Kitchens betreibt. Loco Chicken ist bereits in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Belgien aktiv, Anfang September 2026 folgte der erste Standort in Schweden, als Nächstes ist Dänemark geplant. „Wien ist für uns ein wichtiger Schritt“, sagt Antonia Best, Senior Marketing Managerin bei LANCH. „Wir bringen Loco Chicken dorthin, wo unsere Fans sind.“ Weitere Stores sind in Planung.

Neu ist die Marke in Wien nicht ganz: Über Lieferdienste gab es sie hierzulande schon vorher. Das Lokal in Favoriten ist der erste eigene Standort, an dem man vor Ort essen kann.

Handy hoch, Peace-Zeichen, weiter: Fotos und Videos für die eigenen Kanäle sind Teil des Konzepts, die Eröffnung liefert das Material gleich mit. Foto: © The Guardians

Was kostet das Hendl?

Für das Lokal in Favoriten liegt uns keine Preisliste vor. Im Lieferangebot, das die Marke in Wien betreibt, startet der Classic Cheese Burger laut foodora bei 5,99 Euro. Dass im Lokal dieselben Preise gelten, ist damit nicht gesagt.

Loco Chicken Wien

Adresse: Favoritenstraße 95, 1100 Wien

Eröffnung: Samstag, 17. Oktober 2026

Karte: Filets, Wings, Burger, Shake Buckets, halal-zertifiziert

Web: loco-chicken.com

Die Schlange war für Luciano. Ob sie für das Hendl wiederkommt, entscheidet sich an einem ganz normalen Dienstag, wenn keiner ein Mikrofon hält.