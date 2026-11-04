Corinna Milborn wurde nicht verhaftet, der digitale Euro verfällt nicht, und einen Fernwärme-Anschlusszwang gibt es in Wien nicht, auch wenn das Gasnetz schrumpft.

Die „600 Opferfamilien“ migrantischer Gewalt lassen sich nicht belegen, und das Fessel-Zitat von Thomas Szekeres ist ins Gegenteil verdreht.

Gestern war Allerheiligen, der Tag, an dem Österreich Kerzen auf Gräber stellt und die Toten ruhen lässt. Das Internet nimmt es mit dem Ruhenlassen weniger genau: Was einmal gepostet wurde, steht irgendwann wieder auf, gern ohne Kopf oder mit einem fremden.

Gibt es in Österreich seit 2015 „600 Opferfamilien“ migrantischer Gewalt?

Urteil: Nicht belegt.

Das Onlineportal exxpress berichtete im September über eine geplante „Trauerwache“ für Opfer „migrantischer Gewalt“ und nannte „600 Opferfamilien“ in Österreich. Laut dpa-Faktencheck stammt die Zahl von Michael Kyrath, dem Sprecher der Initiative, der sie in einem Podcast nannte. Eine Datenbasis nennt er nicht, und auch auf Nachfrage bleibt unklar, wen er überhaupt mitzählt.

Statistik Austria zählt für 2015 bis 2025 insgesamt 486 Todesfälle durch Mord oder tätlichen Angriff, egal wer der Täter war. Mordanzeigen gegen Asylwerber gab es laut Bundeskriminalamt 57, zusammen mit schwerer Körperverletzung 2.832, und Anzeigen sind keine Urteile. Je nachdem, wen man zählt, ist 600 viel zu hoch oder viel zu niedrig.

Quellen: dpa-Faktencheck, 7.10.2026

Zwingt Wien Gasheizer per Anschlusszwang in die Fernwärme?

Urteil: Halb wahr.

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp warnte am 6. Oktober, Bürgermeister Michael Ludwig wolle die Wiener „ins Fernwärme-Monopol zwingen“. Der Kern stimmt: Die Wiener Netze wollen bis 2040 den Großteil des Gasnetzes stilllegen.

Der Zwang fehlt allerdings. Der „Wiener Wärmeplan 2040“ ist laut TU-Energieforscher Lukas Kranzl „rein informatorisch“, und laut Bundeswettbewerbsbehörde gilt in Wien kein allgemeiner Anschlusszwang. Auch einen indirekten Zwang über Förderungen sieht die Behörde nicht, weil Alternativen wie Wärmepumpen ebenfalls gefördert werden. Berechtigt bleibt die Frage nach den Fernwärmepreisen, nur ist das eine andere Debatte.

Quellen: profil faktiv, 19.10.2026

Ursprung der Behauptung: FPÖ Wien, APA-OTS, 6.10.2026

Wurde Puls-4-Infochefin Corinna Milborn nach der „ZIB 2“ verhaftet?

Urteil: Bullshit.

Corinna Milborn, Infochefin von Puls 4, soll in der „ZIB 2“ eine geheime Investmentplattform empfohlen haben und dafür verhaftet worden sein. So steht es in einem Artikel im Look von „Österreich“, auf einer Seite ohne Impressum, mit KI-Bildern.

Laut dpa-Faktencheck und Mimikama ist alles erfunden: Werbeanzeige, Fake-Portal, prominentes Gesicht, dann Formular und Anruf. Der beworbene Anbieter darf in Österreich keine Geschäfte machen. Die einzige verlässliche Rendite landet bei den Betrügern.

Quellen: dpa-Faktencheck, 31.10.2026, Mimikama, 21.10.2026

Hat der digitale Euro der EZB ein Ablaufdatum und ein CO2-Limit?

Urteil: Bullshit.

Auf Facebook heißt es, der digitale Euro werde Konten Andersdenkender sperren, Zahlungen bei zu viel CO2 verweigern und verfallen. Ambitioniert für eine Währung, die frühestens 2029 kommt.

Die Oesterreichische Nationalbank sagt dem dpa-Faktencheck, er habe kein Ablaufdatum und sei jederzeit in Bargeld tauschbar. Weder EZB noch OeNB könnten einzelne Personen anhand ihrer Zahlungen identifizieren. Im EU-Entwurf steht, er dürfe „kein programmierbares Geld sein“. Ein CO2-Konto müsste man also gegen den eigenen Gesetzestext durchsetzen.

Quellen: dpa-Faktencheck, 23.10.2026, Handelsblatt/Reuters, 9.7.2026

Wollte Ex-Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres Ungeimpfte fesseln lassen?

Urteil: Bullshit.

Ein Sharepic mit Corona-Zitaten kursiert wieder, eines von Thomas Szekeres, Ärztekammer-Präsident bis 2022. Die Worte stammen aus der ORF-„Pressestunde“ vom November 2021, Thema allgemeine Impfpflicht.

Laut dpa-Faktencheck folgte aber sofort: „Das kann ich mir nicht vorstellen.“ Schon im Dezember 2021 stellte Szekeres in der „Presse“ klar, er habe das Gegenteil gesagt: Eine Impfpflicht lasse sich nicht mit Gewalt durchsetzen.

Die Impfpflicht wurde im Jänner 2022 beschlossen, nie mit Strafen vollzogen und im Juli 2022 vom Nationalrat einstimmig abgeschafft. Die Zitate von Karoline Edtstadler und Alexander Schallenberg auf demselben Bild sind übrigens echt.

Quellen: dpa-Faktencheck, 22.10.2026, Parlamentskorrespondenz, 7.7.2022

Die Kerzerl von Allerheiligen sind abgebrannt, die Zitate von 2021 offenbar nicht. Wenn euch diese Woche etwas komisch vorkommt, schickt es uns per Nachricht, wir schauen nach, ob es Puls hat.

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