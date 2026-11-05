Finnland sucht 16 Singles, die in Helsinki und Tampere bei einem Tasting-Menü das Land und vielleicht einander kennenlernen sollen. Bewerben kann sich jeder, auch aus Österreich, per Video und Formular bis 10. November 2026.

Im Supermarkt greift man normalerweise zum Einkaufskorb, weil man Milch braucht. In manchen finnischen Geschäften steht daneben ein rosa Korb, und wer ihn nimmt, sagt damit etwas ganz anderes: Ich bin solo und nicht abgeneigt. Aus diesem Korb hat Visit Finland eine Reiseidee gebaut, die ungefähr so finnisch ist wie Schweigen in der Sauna, nur mit mehr Kerzenlicht.

Was ist ein Sinkkukori?

Der „Sinkkukori“, auf Deutsch „Singlekorb“, ist ein rosa Einkaufskorb, den Alleinstehende in einigen finnischen Lebensmittelgeschäften nehmen können, um zu signalisieren, dass sie offen für eine Begegnung sind. Ein Video darüber ging zuletzt um die Welt. Visit Finland, die Tourismusorganisation des Landes, nimmt das zum Anlass für die zweite Runde seiner Kampagne „Have some Finnish“, die finnische Küche bekannter machen soll.

Zwei Tafeln, 16 Plätze

Zwischen 9. und 19. Februar 2027 finden zwei Gruppenessen statt, eines in Helsinki, eines in Tampere in der Seenregion Lakeland. Je acht internationale Gäste sitzen mit zwei einheimischen Singles an einer Tafel und bekommen eines der offiziellen finnischen Tasting-Menüs serviert. Eingebettet ist das Ganze in eine viertägige Genussreise. Welche der beiden Städte es wird, erfahren die Ausgewählten erst nach ihrer Zusage, der erste Blind Date der Reise sozusagen. Wer dabei ist, gibt Visit Finland am 1. Dezember auf Instagram und TikTok bekannt.

Gegessen wird gemeinsam: Das Finnish Dinner Date ist ein Gruppenabend, kein Zweiertisch im Halbdunkel. © Visit Finland / Atelje Mäntyniemi

Wer am Herd steht

Das Menü für die Region Helsinki kocht Adele Kinnunen, Küchenchefin im Café Savoy, die auch durch Finnlands „Masterchef Professionals“ bekannt ist. In Lakeland übernimmt Henry Tikkanen, Wirt des Restaurants Gösta, der Finnland beim Bocuse d’Or vertreten hat und 2001 zum finnischen Koch des Jahres gewählt wurde. Beide Menüs gehen auf eine Umfrage unter Finnen zurück, die ihre regionalen Traditionen, Zutaten und Lieblingsgeschmäcker beschrieben haben. Auf den Teller kommt, was Wald und See hergeben: Wildfisch, Wild, Beeren und Pilze.

So klappt die Bewerbung

Die Frage ist schnell gestellt: „Was würdest du bei einem Dinner Date servieren, und warum?“ Beantwortet wird sie in zwei Schritten. Zuerst nimmt man ein Video auf Englisch auf, stellt es auf Instagram, TikTok oder YouTube, verwendet den Hashtag #FinnishDinnerDate und markiert Visit Finland. Wer nicht öffentlich posten will, lädt es auf YouTube als „nicht gelistet“ hoch. Danach füllt man das Formular auf FinnishDinnerDate.com aus und fügt den Link zum Video bei.

Bewerbungsschluss ist Dienstag, der 10. November 2026, 11:59 Uhr finnischer Zeit. Auf österreichischen Uhren ist das schon 10:59 Uhr, wer also bis zur letzten Minute wartet, sollte die Zeitverschiebung nicht vergessen.

Warum ausgerechnet Finnland?

Weil das Land kulinarisch noch ein weißer Fleck ist, jedenfalls außerhalb Finnlands. Das Argument von Heli Jimenez von Business Finland: Finnisches Essen sei Ausdruck eines Lebensgefühls, das mit Ort, Jahreszeit und den Menschen ringsum zu tun hat. Wie anders man dort mit Kontrolle und Vertrauen umgeht, haben wir schon in Sisu am Schreibtisch beschrieben. Zum Essen gibt es nun die passende Einladung.

Wie die Anreise aus Österreich organisiert ist, klärt am besten ein Blick auf FinnishDinnerDate.com, bevor man das Video dreht. Der Rest ist ein Korb voll Mut.

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