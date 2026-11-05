Die britische Sängerin Helena May lebt in Wien und veröffentlicht am 30. Oktober 2026 ihr Album „Puzzle Pieces“. Einen Tag davor feiert sie es mit einer Vinyl-Release-Show im Loft am Gürtel.

Mit einem Fuß in London, mit dem anderen in Wien: Helena May pendelt zwischen zwei Städten und zwei Szenen. Foto: © Martin Steiger

Ein Puzzle hat die angenehme Eigenschaft, dass es nicht lügt: Entweder das Teil passt, oder man drückt so lange, bis es nicht mehr passt. Helena May hat ein ganzes Album danach benannt. Jeder Song erzähle seine eigene Geschichte, heißt es in der Aussendung, und alle zusammen kreisen um die Herausforderungen des Lebens und das Gefühl der Zugehörigkeit. Das „Birdie“-Tattoo auf ihrem Arm taucht auch auf dem Albumcover auf.

Dass May mit einem Fuß in London steht und mit dem anderen samt Herz in Wien, wie ihr Label es formuliert, passt dazu. Zugehörigkeit ist bei ihr kein abstraktes Wort, sondern ein Pendelverkehr.

Mit einem Fuß in London, mit dem anderen in Wien: Helena May pendelt zwischen zwei Städten und zwei Szenen. Foto: © Martin Steiger

Zwischen Soul und Vollgas

Musikalisch tanzt „Puzzle Pieces“ zwischen britischem Soul und Vollgas-Funk, mit knackigen Bläsern, rollender Hammond-Orgel und tief gespieltem Bass, so die Beschreibung auf ihrer Website. Die Platte erscheint bei Sheep Hill Records. In Großbritannien hat die Sängerin bereits live bei BBC Radio London gespielt und mehrere „Track of the Week“-Listungen bei Jazz FM gesammelt, in Österreich nahm Radio Superfly sie in die A-Liste. „That was fantastic“, urteilte Robert Elms von BBC Radio London, und Simon Phillips von Jazz FM führt sie auf seiner „Ones to Watch“-Liste.

Wo feiert Helena May?

Am Donnerstag, 29. Oktober 2026, im Loft am Lerchenfelder Gürtel 37 in Wien-Ottakring. Eingeladen hat Radio Superfly, auf der Bühne steht May mit einer achtköpfigen Band. Davor und danach legen die Vinyl-DJs vom „First Vienna Soul Club“ auf, als „Warm Up“ und „After Party“. Das Album gibt es an diesem Abend exklusiv auf Vinyl.

Beim Release-Konzert im Loft steht eine achtköpfige Band hinter ihr. Foto: © Helena May / Sheep Hill Records

Was kostet der Abend?

Die Karte kostet 22,99 Euro inklusive Buchungsgebühr, verkauft wird über TicketSource (Stand 22. Oktober). Einlass ist um 19:30 Uhr.

Helena May: „Puzzle Pieces“ – Vinyl Release Show

Termin: Donnerstag, 29. Oktober 2026, Einlass 19:30 Uhr

Ort: The Loft, Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien

Tickets: 22,99 Euro inkl. Gebühr, ticketsource.com

Album: „Puzzle Pieces“, Sheep Hill Records, Veröffentlichung 30. Oktober 2026

Web: helenamaymusic.com

Am 29. Oktober wird sich zeigen, ob alle Teile passen. Zum Nachzählen gibt es im Loft Gelegenheit, mit der Platte unterm Arm.