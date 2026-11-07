Das Reisebuch Istrien kommt aus Salzburg, und wer will, bekommt den Malvazija gleich dazu. „Einfach perfekt reisen in Istrien“ von Regine Konrad und Martin Büchele kostet ab 39 Euro und wird ab Mitte November ausgeliefert, bestellbar ist es schon jetzt.

Es gibt Bücher, die man liest, und Bücher, die man auf den Couchtisch legt, damit Besuch fragt, wo das war. Dieses gehört zur zweiten Sorte, und es weiß das auch. Hardcover, Lesebändchen, Format 230 mal 297 Millimeter: Der Verlag nennt die Reihe selbst „keine klassischen Reiseführer“, sondern Coffee-Table-Bücher zum Entdecken, Sammeln und Verschenken. Die Aussendung spricht von „Kultstatus“ unter Genussreisenden. Das ist eine Selbsteinschätzung, aber die Reihe ist tatsächlich beachtlich gewachsen, von Toskana, Piemont und Provence über Rom und Florenz bis Lissabon, Venedig und Sizilien.

Regine Konrad und Martin Büchele, das Salzburger Autorenduo hinter der Reihe. © Regine Konrad und Martin Büchele

Was das Reisebuch Istrien zeigt

Istrien liegt in Kroatien, für viele Österreicher also praktisch ums Eck: Hügel, Olivenhaine, Weinberge, venezianisch geprägte Küstenstädte. Das Buch teilt die Halbinsel in Norden und Süden und empfiehlt für jede Hälfte eine Unterkunft als Ausgangspunkt, von dem aus man ohne Tagesplan loszieht. Dazu kommen Restaurants, traditionelle Konobas, Manufakturen und Begegnungen mit Menschen, die Wein, Olivenöl, Schinken und Trüffel machen. Mediterrane Leichtigkeit, historische Orte, gute Küche, besondere Hotels: Das ist als Insider-Sammlung für Genießer kuratiert, nicht als Vollständigkeitsprojekt.

Von Motovun bis Kamenjak

Im Norden stehen laut Verlag unter anderem Buje, das Künstlerdorf Grožnjan, das Bergstädtchen Motovun mit seinen Trüffeln, der Weg der sieben Wasserfälle, Hum und Draguć sowie die Küstenorte Novigrad und Poreč. Im Süden folgen Rovinj, der Limski-Kanal, die Ruinen von Dvigrad, Vodnjan und Fažana, die Inselgruppe Brijuni, Pula mit seinem römischen Amphitheater, das wilde Kap Kamenjak und schließlich Labin und Rabac. Wie sich Poreč von der Hotelseite anfühlt, zeigt der WIENER-Test des Valamar Pical Resorts.

Drei Boxen, drei Preise

Weil Istrien nicht nur aus Aussicht besteht, gibt es das Buch auch als Genussbox. Die Variante Classic kostet 109 Euro und enthält das Reisebuch, eine Flasche Malvazija Selekcija vom Weingut Kozlović, ein Fläschchen Biska von Aura und Popcorn mit Trüffelgeschmack von Pietro & Pietro. Die Premium-Box um 149 Euro verzichtet auf die Biska und legt dafür Bio-Olivenöl Novum von Mate und Trüffelbutter dazu. Deluxe um 169 Euro lässt das Popcorn weg und setzt auf den Rosé-Schaumwein Veralda Xtrian Brut, der nach der Flaschengärmethode entsteht und mindestens 24 Monate auf der Hefe reift. Alle Preise verstehen sich laut Anbieter inklusive Umsatzsteuer.

Die Malvazija ist die charakteristische Weißweinsorte Istriens, Kozlović liegt rund um Momjan in Westistrien. Das Olivenöl stammt von Mate bei Savudrija, die Trüffelprodukte kommen aus Motovun. Man kauft also nicht Reiseandenken von der Stange, sondern jene Produzenten, die auch im Buch vorkommen.

Bestellen und warten

Bestellt wird direkt beim Verlag auf einfachperfektreisen.com, die Auslieferung beginnt Mitte November. Wer mehrere Boxen verschenken will, kann dort ein eigenes Versandangebot anfragen. Ob und zu welchen Konditionen der Versand nach Österreich läuft, nennt der Verlag auf der Seite nicht ausdrücklich, hier lohnt eine kurze Nachfrage vor dem Bestellen.

Bis dahin bleibt Istrien, was es immer war: ein Ziel, das man sich zuerst erliest und dann erfährt. Neu ist nur, dass der Wein jetzt gleich im Paket steckt.

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