Siyam World Maldives hat das Autokino auf die Lagune gebracht: Beim JetCar Cinema schaut man Filme auf einer schwimmenden Großleinwand. Bis zu vier Gäste fahren pro Vorführung selbst im JetCar hinaus, Film, Getränke und Popcorn sind inklusive.

Foto: © Sun Siyam Resorts

Das klassische Autokino folgt einem schlichten Prinzip: parken, schauen, hoffen, dass die Scheibe nicht beschlägt. Siyam World ersetzt den Parkplatz durch eine Lagune und die Scheibe durch den Indischen Ozean. Die Ansage des Resorts ist entsprechend gelassen: Ja, man fährt zum Kino, und zwar auf dem Wasser.

Parkplatz mit Kielwasser: Das JetCar liegt vor der Leinwand, im Hintergrund stehen die Wasservillen mit den blauen Rutschen. Foto: © Sun Siyam Resorts

Wie läuft der Filmabend ab?

Die Gäste steigen in das JetCar, fahren über die Lagune zu einer schwimmenden Großleinwand und sehen den Film unter dem Sternenhimmel der Malediven. Der Weg zur Leinwand soll laut Resort schon Teil des Erlebnisses sein. Das Angebot richtet sich an Paare, die einen besonderen Abend suchen, ebenso wie an Familien und Freunde, pro Vorführung sind maximal vier Personen dabei.

Kinoplatz mit Dämmerlicht: Wer um diese Stunde im Fahrersitz Platz nimmt, braucht keinen Trailer mehr. Foto: © Sun Siyam Resorts

Was kostet der Spaß?

Ein offiziell bestätigter Preis liegt nicht vor. Das Reiseportal Luxtripper berichtet von 499 US-Dollar pro Paar und 59 US-Dollar für jeden weiteren Gast, maximal vier Personen, zuzüglich 10 Prozent Service und 17 Prozent T-GST, mit Vorabbuchung. Das ist eine Drittquelle und von Siyam World nicht bestätigt, ein Euro-Preis für Österreich liegt nicht vor.

Und sonst so auf Siyam World?

Das Resort liegt im Noonu-Atoll und gehört zur Lifestyle Collection der Sun Siyam Group. Es ist ein 24-Stunden-All-inclusive-Haus für Familien, Paare, Freundesgruppen und aktive Urlauber, mit Villen über dem Wasser samt eigenen Rutschen, Strandresidenzen und mehr als 20 Restaurants und Bars. Dazu kommen der größte schwimmende Wasserpark der Malediven, die erste hoteleigene Pferderanch des Landes und eine elektrische Go-Kart-Strecke. Das JetCar Cinema reiht sich da ein: Siyam World deutet vertraute Urlaubsaktivitäten gern um.

Fest steht allerdings: Das Format ist weniger Kino als Fahrgeschäft mit Handlung. Der eigentliche Programmpunkt ist die Fahrt, der Film der Anlass. Wer auf Siyam World Urlaub macht, bekommt damit einen weiteren Grund, abends nicht im Zimmer zu bleiben.

Hinter dem Resort steht Sun Siyam Resorts, 1990 von Ahmed Siyam Mohamed gegründet, heute mit sechs Häusern auf den Malediven und in Sri Lanka, sortiert in die Kollektionen Luxury, Lifestyle und Privé. Siyam World zählt zur Lifestyle-Linie. Wer sich auf den Malediven ohnehin nicht zwischen Zigarrenlounge und Lagune entscheiden kann, findet im WIENER bereits einen zweiten Tipp: „Rauch, Leder, Lagune“ führt ins Kuda Villingili Resort.

Ein Autokino ohne Auto, ein Parkplatz ohne Asphalt. Nur das Popcorn ist wie am Festland.

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