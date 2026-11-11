Im Westallgäu leuchtet es wieder: Die Scheidegger Winterwelten laden vom 28. November bis 24. Januar zum Lichterspaziergang. Der Eintritt ist frei, zum Auftakt am ersten Adventswochenende gibt es den Christkindlmarkt.

Wer in Österreich „hutschen“ sagt, ist in Scheidegg sprachlich schon halb angekommen: Die Großschaukel am Kreuzberg heißt dort „Hutschn“. Der Ort im Allgäu liegt auf einer Sonnenterrasse zwischen 600 und 1.000 Metern, unweit der Vorarlberger Grenze, und macht aus dem Winter einen Spaziergang für Kinder und Erwachsene.

Der Weg durch die Winterwelten

Los geht es am Ortseingang, wo ein großes Adventsgesteck empfängt. Laut Scheidegg-Tourismus wird der Kreisverkehr dort seit über 20 Jahren vom Kur- und Verkehrsverein in einen riesigen Adventskranz verwandelt. Von hier führt der Weg durch einen märchenhaften Lichterwald im Pfarrer-Kneipp-Park, in dem Kinder einer leuchtenden Märchenlandschaft begegnen, darunter Hänsel und Gretel.

Am festlich geschmückten Rathaus steht das Himmelspostamt, wo Kinder ihre Wünsche ans Christkind schicken, ein Wünschebaum lädt zum Erfüllen kleiner Wünsche ein. Auf dem Kirchplatz zeigt eine Ausstellung kleine und große Weihnachtskrippen. Danach folgt der Lichterweg über den Höhenweg bis zur „Hutschn“ am Kreuzberg und endet an den Kurweihern, wo eine illuminierte Eiswelt wartet. Außerhalb des Ortszentrums lädt Scheffau zum Besuch seines Weihnachtsdorfes, an mehreren Vormittagen gibt es Märchen- und Bastelstunden für Kinder.

Christkindlmarkt zum Auftakt

Traditionell eröffnet am ersten Adventswochenende, 28. und 29. November, der Christkindlmarkt auf dem Kirchplatz mit Kunsthandwerk aus der Region und Allgäuer Leckereien. Geöffnet ist am Samstag von 13 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Warum sich der Abstecher lohnt

Scheidegg ist Heilklimatischer Kurort und Kneippkurort mit dem Prädikat „Premium Class“ und bietet bundesweit einzigartig ein glutenfreies Urlaubsangebot für Menschen mit Zöliakie. Wer mehr als den Abendspaziergang will, findet laut Tourismusverband auch Wasserfälle, einen Klettergarten, einen Reptilienzoo, eine Fun Area mit Laser-Tag-Arena und einen ganzjährig begehbaren Baumwipfelpfad. Für Gäste aus Vorarlberg und Tirol ist das ein Tagesausflug, für alle anderen ein guter Grund für ein Adventswochenende am Bodensee-Rand.

Auf einen Blick

Wann: 28./29. November bis 24. Januar

Wo: Scheidegg im Westallgäu, vom Ortseingang über den Pfarrer-Kneipp-Park und den Kirchplatz zu den Kurweihern

Eintritt: frei

Info: Scheidegg-Tourismus, Rathausplatz 8, 88175 Scheidegg, Tel. +49 8381 8942233, scheidegg.de

Wer Ende Januar noch einmal vorbeikommt, schaukelt auf der „Hutschn“ ein letztes Mal durch die Winterwelten, bevor die Lichter ausgehen.

Fotos: © Scheidegg-Tourismus / Thomas Gretler

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