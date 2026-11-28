Das Amirandes bei Heraklion ist ganzjährig geöffnet. Die Enkelin des Gründers betreute hier als Achtjährige den Hotelshop. © Grecotel

Heute führt die Familie Daskalantonakis in dritter Generation 40 Hotels in 15 Destinationen, und die sechs Häuser der Grecotel Iconic Collection erzählen jeweils ein Kapitel dieser Geschichte.

Wer in Österreich an Olivenöl denkt, denkt an eine Flasche im Supermarktregal, irgendwo zwischen Kürbiskernöl und Balsamico. Für Nikos Daskalantonakis war es ein Beruf. Bevor er Hotelier wurde, lebte er von der Olivenölproduktion, und als er 1975 gemeinsam mit seinem Bruder das Hotel El Greco nahe Rethymno eröffnete, war Kreta touristisch noch kaum erschlossen. Heute ist der Gründer 90 Jahre alt und kümmert sich laut Familie noch immer persönlich um die Landwirtschaft der Gruppe, etwa um die Agreco Farm bei Rethymno, auf der alte kretische Sorten nach traditionellen Methoden angebaut werden.

Man stelle sich einen Wiener Kaffeesieder vor, der mit 90 noch selbst die Bohnen röstet. Nur dass aus der Rösterei inzwischen ein Imperium mit 40 Häusern geworden ist.

Drei Generationen, ein Prinzip

Mari Daskalantonakis führt Grecotel seit fast zwei Jahrzehnten als CEO, ihre Tochter Odyssia Sifounaki Daskalantonaki ist Executive Director. Das Prinzip der Familie ist schlicht und klüger als das vieler Ketten: Jedes Haus wird aus seinem Ort heraus gedacht, aus Geschichte, Architektur und Landschaft, statt überall denselben Marmor in dieselbe Lobby zu legen. Bei der Grecotel Iconic Collection lässt sich das von der Athener Riviera bis zur Akropolis nachreisen.

Als Achtjährige stand sie im Hotelshop des Amirandes, heute ist Odyssia Sifounaki Daskalantonaki Executive Director. © Grecotel

Jetset an der Athener Riviera

Im Küstenvorort Vouliagmeni erinnert The Roc Club an jene Sommer, in denen die Athener Riviera der Treffpunkt der griechischen High Society war. Das Boutique-Hotel funktioniert wie ein privater Club, oben auf dem Dach serviert The Rocket Bar den Blick über die Ägäis gleich mit. Weiter südlich, gegenüber dem antiken Poseidontempel, liegt das Cape Sounio. Hier entdeckte Odyssia als Kind die Unterwasserwelt Attikas, nachdem ihre Mutter das Cousteau-Tauchprogramm erstmals nach Griechenland gebracht hatte. Daraus wurde das Wellnesskonzept „Elevations of Wellness“, entwickelt mit der Osteopathin Vicky Vlachonis, deren Kundenliste sich wie ein Hollywood-Abspann liest.

Die schönste Pointe liefert aber der Fels selbst: Nach 25 Jahren im Besitz von Grecotel fand man unterhalb des Spas eine bis dahin verborgene Bucht. Das ist ungefähr so, als würde man in der eigenen Altbauwohnung hinter dem Bücherregal ein zusätzliches Kabinett entdecken. Heute heißt sie Spā Beach und dient Meditationen direkt am Wasser.

Rosa Säulen, venezianische Spiegel

Auf der Peloponnes hat sich das Mandola Rosa seinen Namen von den Mandelbäumen geliehen, die rund um das antike Olympia im Frühling rosa blühen. Rosafarbene Fassade, weiße Säulen, 26 Suiten und 26 Strandvillen zwischen Pinien und Sandstrand: Das Haus spielt Sommerresidenz der Belle Époque. Olympia liegt eine Stunde entfernt, die Burg Chlemoutsi und die schon in der Antike geschätzten Thermalquellen von Kyllini ebenfalls in Reichweite.

Auf Korfu hat das Corfu Imperial die Halbinsel Kommeno für sich. Vier Jahrhunderte venezianischer Herrschaft stehen hier in Form von Murano-Leuchtern, venezianischen Spiegeln und Marmorböden im Raum, dazwischen hängen Arbeiten von Damien Hirst. Das Restaurant Aristos verbeugt sich vor Aristoteles Onassis und der goldenen Jetset-Ära im Ionischen Meer. Wer will, adoptiert eine Koralle.

Eine Halbinsel, ein Hotel: Auf Kommeno erinnert das Corfu Imperial an Korfus venezianische Jahrhunderte. © Grecotel

Kreta, wo alles begann

Zurück auf die Insel, auf der wir schon einmal geistlich und weltlich angestoßen haben. Das ganzjährig geöffnete Amirandes ist das Haus mit dem meisten Familiengedächtnis. Odyssia arbeitete hier mit acht Jahren zum ersten Mal und betreute zwei Sommersaisonen lang den Hotelshop. „Es ist definitiv das luxuriöseste Resort der Insel, doch ich liebe es gerade wegen seiner ungezwungenen Eleganz“, sagt sie heute. Luxus, der nicht steif sein will: Genau das ist auf Kreta schwerer, als es klingt.

Fünfzig Jahre nach dem ersten Hotel bei Rethymno gilt das Amirandes als Aushängeschild der Gruppe. © Grecotel

Surreal mit Akropolisblick

Das jüngste Kapitel spielt in Athen. THE DOLLI at Acropolis eröffnete am 1. Jänner 2023 nach sieben Jahren Entwicklung in einem Gebäude aus den 1920er-Jahren. Entworfen hat es Andreas Kriezis, derselbe Architekt, der später den ehemaligen Königspalast zum griechischen Parlament umbaute. Mari Daskalantonakis ließ sich für die Gestaltung vom Surrealismus inspirieren, auf dem Dach spiegelt sich die Akropolis im Infinity-Pool. Dafür gab es den Prix Versailles für Architektur und Design. Wer Griechenland lieber außerhalb der Hochsaison erlebt, findet bei uns die passenden Argumente fürs Off-Season-Reisen.

Die Griechen haben für die Art, mit der man etwas mit Herz und einem Stück von sich selbst tut, ein eigenes Wort: Meraki. Man kann es auch Familienbetrieb nennen. Angefangen hat er mit einer Ölpresse, und der Mann, der sie bediente, schaut mit 90 noch nach seinen Olivenbäumen.

Grecotel Iconic Collection The Roc Club, Vouliagmeni (Athener Riviera)

Cape Sounio, Athener Riviera

Mandola Rosa, Riviera Olympia (Peloponnes)

Corfu Imperial, Halbinsel Kommeno (Korfu)

Amirandes, Kreta (ganzjährig geöffnet)

THE DOLLI at Acropolis, Athen

Web: grecotel.com

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