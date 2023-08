FLOWER POWER FESTIVAL

Oktoberfest, BMW, Frauenkirche. Langweilig! München hat viel mehr zu bieten – zum Beispiel ein lebendiges Festival, das rund um florale Themen alle Bereiche von Kunst und Kultur abdeckt.

FOTOS: Robert Wagner, Museum Brandhorst, WERNER BÖHM

München im Blütenrausch. Und das acht Monate lang. Drinnen und draußen. In Parks und Gärten, aber auch überraschend und anders. Auf asphaltierten Plätzen und Leinwänden, in Kunsträumen, Hörsälen und Restaurants. Theatralisch, musikalisch und literarisch. Und vieles mehr.

Cy Twombly ausgestellt im Museum Brandhorst! UNTITLED (Roses)

So wird auf der Website des Flower Power Festivals München dieses monatelange, viele verschiedene Orte und alle möglichen Bereiche des Kulturbetriebs abdeckende Ereignis beworben. Besonders das imposante Brandhorst Museum, das mit der Ausstellung „La vie en rose. Brueghel, Monet, Twombly“ vor allem die Werke von Cy Twombly in wirklich großem Stil präsentiert. Ebenso in den Ausstellungen zu finden: Monet, Warhol, Arcimboldo und viele mehr mit Werken zum Thema Blumen. Wer schnell noch an die Isarmetropole reist, kann zusätzlich bis 10. September die Ausstellung „Nicole Eisenman. What Happened“ mit rund 100 Werken der Künstlerin von 1992 bis heute in einem eigenen Bereich erkunden.

Die Kunsthalle …

Apropos Isar. An beiden Enden der am Fluss gelegenen Parkanlage Flaucher finden sich ebenfalls partizipierende Locations. Zum einen die zahlreichen Urban Gardening Projekte beim Alten Schlachthof sowie die von Graffitis und Installationen gesäumte Container-Siedlung und Veranstaltungslocation „Bahnwärter Thiel“, ein Kombinat nicht unähnlich der Wiener Arena. Auf der anderen Seite vom Flaucher befindet sich das Kulturzentrum Gasteig HP8. Ursprünglich nur als Ausweichlocation für das Kulturzentrum Gasteig gedacht, bietet das Gemenge aus Werkstätten, modernen Kunsträumen, einer offenen Bibliothek und Gastronomie jede Menge Abwechslung. Unter anderem befindet sich hier auch der Konzertsaal der Isarphilharmonie, der als Vollholz-Raum-in-Raum-Konstruktion mit exzellenter Akustik in einer Halle untergebracht wurde – mit einer denkmalgeschützten ehemaligen Trafohalle aus den 1920er-Jahren als Foyer!

Schloss Nymphenburg Gondelfahrt …

Eine ähnlich herb-charmante Location für das Flower Power Festival (und nicht nur das) ist das Kunstlabor 2. Das ehemalige Gesundheitsamt in der Maxvorstadt, ein riesiges Objekt mit hunderten Räumen, fungiert als begehbare Galerie. Auf zwei von insgesamt sechs Etagen gestalteten mehr als 100 Künstler, darunter Loomit, Hera oder Samy Deluxe, einzigartige Objektkunst, Installationen und provokante Interpretationen verschiedener Themen.

Wer es weniger avantgardistisch und lieber klasssich hat, kann im Botanischen Garten unter anderem eine Sonderfläche des Naturkundemuseums Biotopia mit interaktiven und lehrreichen Stationen erkunden. Oder einen Ausflug in die wunderschönen Parkanlagen von Schloß Nymphenburg machen, sich dort mit einer originalen venezianischen Gondel über die Kanäle chauffieren lassen und die Stadt München von ihrer grünen Seite wirken lassen.

FLOWER POWER FESTIVAL 2023 – München

Natur feiern in der Stadt mit Kunst, Musik,

Kulinarik und mehr von 3. Februar bis 7. Oktober.

Drinnen und draußen!

● Infos & Programm:

www.flowerpowermuc.de