630 Euro: Das teuerste Bier der Welt

Ein edler Tropfen kann verdammt teuer sein. Wo James Bond lässig einen 1954er Dom Pérignon bestellt, würde fast jeder andere einen Herzinfarkt ob des Preises kriegen. Doch auch Biere können exklusiv sein. Das teuerste Bier der Welt ist auf jeden Fall etwas ganz … Spezielles.

Fotos: BrewDog

Von BrewDog hat der geneigte Bierliebhaber zweifellos schon gehört und getrunken. Die schottische Brauerei ist für ihre dutzenden verschiedenen Craft Biere in knallbunten Dosen bekannt. Und diese wilden Hunde halten mit einem „End of History“ getauften Bier den Weltrekord für das teuerste Bier. Wobei man sein Verständnis von Bier ausweiten muss, damit das End of History hineinpasst. Denn das mit Nesseln und Wacholder gebraute Belgian-style Ale bringt satte 55 Prozent Alkoholgehalt auf die Waage und gehört somit auch zu den stärksten Bieren der Welt.

Das allein macht den Preis aber noch nicht heiß. Dafür verantwortlich ist einerseits eine Limitierung auf nur 12 Flaschen, was Sammlern natürlich direkt die Gier in die Augen treibt. Und der andere Hauptgrund ist die äußerst eigenwillige … Präsentation des Bieres. Denn jede der 12 Flaschen steckt in einem ausgestopften Viech. Nein, nicht in einer Nachbildung und nicht in einem Kuscheltier. Sondern in einer echten konservierten Leiche. Wie geil man das jetzt findet, ist jedem selbst überlassen. Aber einzigartig ist es jedenfalls und damit erklärt sich der Preis von 630 Euro pro Flasche auch.

Technisch gesehen könnte man dem BrewDog End of History den Weltrekord absprechen. Denn die belgische Brauerei Brasserie Caulier verlangt für ihr Vielle Bone Secours sogar satte 785 Euro pro Flasche. Die fasst dann allerdings auch zwölf Liter und ist somit im Preis-Leistungs-Check fast schon wieder ein Schnäppchen.