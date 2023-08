The Rocky Horror Show auf Burg Finkenstein

Aus Sandra, Michi, Raphi und Andy werden dann schnell mal Janet, Frank’n, Brad und Riff, weil man sich zufälligerweise gegenseitig als begeisterte Rocky-Horror-Fans erkennt. „Es wird die Geschichte einer sehr, sehr unheimlichen Nacht nacherzählt“ erzählt der Pressetext und er hat völlig recht, wovon wir uns schon mehrmals im Wiener Porgy & Bess überzeugen konnten. Fachlich passend zur Jahreszeit feiert die ungewöhliche Rocky-Horror-Story nun ein Comeback auf der spätsommerlichen Burgarena Finkenstein im schönen Kärnten. Wer also gerade am Rückweg vom oder am späten Hinweg in den Urlaub ist, oder aber einfach so in der Gegend – es zahlt sich aus!

The Rocky Horror Show in Concert, am 20.08.2023 ab 20h (Einlass: 18h) auf der Burgarena Finkenstein – TICKETS GIBT ES HIER!

Foto: Katherina Lochmann