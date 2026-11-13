Am Sonntag, 29. November 2026, duellieren sich zwei Streamer in der Carrera World in Puch bei Salzburg um den Titel „Carrera Racing Champion“. Die Carrera Racing Night geht damit in die dritte Runde, live auf Twitch.

Früher hat man Carrera-Bahnen im Kinderzimmer aufgebaut und sich gestritten, wer den Regler zu früh aufdreht. Heute stellt man sie vor Kameras, und der Streit hat ein Millionenpublikum. Die Marke macht daraus seit 2024 ein Format, das ausdrücklich beides sein will: klassische Rennbahn und Live-Gameshow, Claim „We love Racing“.

Zarbex (links) und Max Schradin treten als „Schrabex“ gegeneinander an, diesmal ohne gewohntes Streaming-Setup. © Carrera Racing Night 2026

Wer fährt gegen wen?

Die „Schrabex Edition“ gehört Zarbex und Max Schradin. Zarbex zählt laut Veranstalter zu den erfolgreichsten deutschen Twitch-Streamern und wurde bei den Stream Awards 2024 unter anderem als „Bester Newcomer“ ausgezeichnet. Schradin war früher TV-Moderator und ist heute Content Creator. Gemeinsam laufen die beiden unter „Schrabex“.

Gefahren wird nicht nur im Kreis. In mehreren Spielrunden sammeln die beiden Punkte, die über die Startpositionen im Finalrennen entscheiden. Auf dem Programm stehen Rennen mit Carrera Hybrid, Formel-1-Duelle und Fußball mit den Carrera RC Soccer Sets. Dazu kommen Real-Life-Challenges, die in den Vorjahren etwa Reifenwechsel oder einen Blind-Drive-Parcours verlangten. Was heuer ansteht, ist offen.

Wo kann man zusehen?

Die Show dauert rund zwei Stunden und läuft live auf den Twitch-Kanälen von Zarbex und Schradin. Im Anschluss sind auf den YouTube-Kanälen der beiden Best-of-Videos geplant. Der Showstart ist für Sonntagabend angekündigt, die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest.

Die Tribüne ist voll, nur die Zuschauer sind aus Kunststoff. © Carrera Racing Night 2026

Zahlen für die Werbung

Die Ausgabe 2025 erreichte laut Veranstalter durch Print- und Online-Berichte knapp 200 Millionen Kontakte, dazu kommen knapp 600.000 Longform-Event-Views und mehr als 5,5 Millionen Wiedergabeminuten. Solche Reichweitenangaben stammen aus der Aussendung und sind nicht unabhängig geprüft, sie erklären aber, warum ein Spielzeughersteller so viel Aufwand treibt. Entwickelt wurde das Format von der pilot Agenturgruppe und Weischer.Entertainment, zu den Sponsoren zählt Procter & Gamble mit Gillette, Braun und Swiffer. Braun kürt die „Carrera Racing Night Legende des Abends“, Swiffer darf die Bahn entstauben.

Carrera Racing Night 2026: Schrabex Edition

Termin: Sonntag, 29. November 2026, Abend (Uhrzeit offen)

Ort: Carrera World, Puch bei Salzburg

Übertragung: Twitch-Kanäle von Zarbex und Schradin, Best-of-Videos danach auf YouTube

Dauer: rund zwei Stunden

Rennbahn im Kleinformat, Drama im Großformat: Am Ende entscheidet das Finale über den Champion-Titel. © Carrera Racing Night 2026

Am Ende zählt wie früher im Kinderzimmer, wer die Kurve ohne Abflug schafft. Nur dass heute jemand mitschneidet.

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