Die Sport-Highlights 2019 abseits des Mainstreams

Zwar locken dieses Jahr weder Fußball-WM noch Olympiade Millionen Menschen vor den Fernseher, doch gerade abseits der Mainstreamsportarten tut sich auch 2019 eine ganze Menge. Wir haben ein paar mehr oder weniger alternative Highlights zusammengetragen.

Redaktion: Jakob Stantejsky

FIA World Rallycross Championship

Für alle, die sich nicht entscheiden können, ob sie lieber im Pulk mit 300 auf eine Haarnadel zurasen und dafür zumindest Asphalt unter den Reifen haben oder doch alleine auf der Strecke sind und dafür über losen Schotter schlittern, gibt es Rallycross.

Diese Disziplin verbindet das Schrecklichste aus beiden Welten. Bei den Sprintrennen, die zwischen drei und acht Kilometern lang sind, streiten sich eine kleine Gruppe Racer auf einer nur teilweise asphaltierten Strecke um die Führung. Damit der Spaß nicht gleich wieder vorbei ist, werden bei den zehn Bewerben auf der ganzen Welt jeweils das ganze Wochenende andauernde Turniere veranstaltet, bei denen der Sieger erst im letzten Lauf ermittelt wird. Seit 2014 findet die WRX Championship statt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die kurzen Strecken sind sowohl vor Ort als auch im TV gut einzusehen und die Boliden ähneln zwar optisch WRC-Autos, kommen aber mit etwa 550 statt nur 300 PS daher und beschleunigen dank superweicher Reifen in gut zwei Sekunden von null auf hundert. Wer auf der Suche nach einem wirklich actiongeladenen Rennsport ist, wird hier fündig.

FIA World Rallycross Championship 2019

5.4. bis 9.11. in Abu Dhabi

Info: fiaworldrallycross.com

Europaspiele

Nach der Premiere 2015 in Baku gehen die zweiten Europaspiele diesen Sommer im weißrussischen Minsk über die Bühne. Dabei handelt es sich um eine Art Olympia mit teils etwas abstruseren Sportarten und nur für Europäer.

Schon seit 1951 gibt es die Asienspiele und auch die Panamerikanischen Spiele, bei denen sich Athleten aus Ländern der entsprechenden Kontinente in olympischen Disziplinen messen. Die Europäischen Olympischen Komitees hatten eigentlich schon geraume Zeit mit dem Gedanken gespielt, selbst etwas Vergleichbares auf die Beine zu stellen, Realität wurde die Geschichte aber erst vor vier Jahren. 50 Nationen schicken Athleten nach Minsk, wo sie sich in 200 Wettkämpfen in 15 Sportarten um Medaillen streiten dürfen. Mit dabei sind auch Disziplinen wie etwa ­Beachsoccer und der Kampfsport Sambo, ihres ­Zeichens eher ungewöhnliche Sportarten. Cool, dass die Veranstalter eines so jungen Events über den ­Tellerrand der klassichen Disziplinen hinausblicken.

Europaspiele 2019

21. bis 30. Juni in Minsk, Weißrussland

Info: minsk2019.by

Faustball-WM

Es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige Teamsportarten, in denen wir Österreicher auch nur annähernd so etwas wie Weltklasse sind. Faustball gehört dazu und vielleicht können wir im Sommer zu Winterthur den zweiten Titel unserer Athleten bejubeln.

Bereits zum 15. Mal seit 1968 werden diesen August die Herren der Fäuste gesucht, diesmal in der schönen Schweiz. Und tatsächlich zählt Österreich zum absoluten Topfavoritenkreis, schließlich hat man bei jeder bisher gespielten WM einen der ersten drei Plätze belegen können. Dasselbe Kunststück gelang allerdings auch dem härtesten Rivalen im Kampf um Gold – natürlich den Deutschen. Während der große Nachbar seinen Titel verteidigen möchte, greifen vor allem die Gastgeber, Brasilien, und eben die „Ösis“ nach dem Pokal. Letztere holten den Topf übrigens schon 2007 und sind garantiert wieder brennheiß auf einen Pokal. Vermutlich das Sporthighlight mit den vielleicht besten Erfolgsaussichten für Patrioten.

Faustball-WM 2019

11. bis 27. August in Winterthur, Schweiz

Info: ifa-fistball.com

Mountainbike-WM

Seit 1990 trägt der Radsportweltverband UCI (Union Cycliste Internationale) jährlich Mountainbike-Weltmeisterschaften aus, bei denen mittlerweile in vier Disziplinen die Fetzen fliegen.

Dieses Jahr steigt die Party Ende August in Kanada, wo die Biker nicht nur beim Cross Country querfeldein durch die Gegend und beim Downhill mit halsbrecherischer Geschwindigkeit bergab rasen. Nein, beim Four Cross geht es in bester Rallycross-Manier zu viert auf eine Sprintstrecke, die es natürlich auch schön in sich hat. Besonders beeindruckend sind allerdings auch die Trial-Bewerbe, bei denen die Teilnehmer Hindernisparcours auf dem Rad überwinden, die schon zu Fuß einer motorischen Meisterleistung gleich­kämen. Beim Mountainbiken steht Österreich übrigens nicht so schlecht da und schickt durchaus einige vielversprechende Athleten nach Beaupré.

UCI Mountain Bike World Championships

21.8. bis 1.9. in Beaupré, Kanada

Info: uci.org

Dolomitenmann

Wer beim Gedanken an einen Marathon schon weiche Knie bekommt, sollte den folgenden Absatz überspringen. Denn der Red Bull Dolomitenmann ist so ziemlich der brutalste Bewerb, den man sich vorstellen kann.

Der einzige Trost, der den Wahnsinnigen bleibt, die dieses Monster eines Wettrennens in Angriff nehmen, ist der, dass sie zumindest im Team antreten. Denn beim Dolomitenmann, der seit 1988 jährlich in und um Lienz ausgetragen wird, gehören ein Berglauf, Paragleiten, Mountainbiken und Kajakfahren zum Programm. Der Läufer muss zuerst vom Lienzer Hauptplatz (674 m) auf 2.441 Höhenmeter vorpreschen, wo er das Staffelholz an den Gleiter übergibt, der mit einer Zwischenlandung und dazugehörigem Sprint bis zurück nach Lienz fliegt. Dann darf der Radler sich wieder auf 2.057 Meter hochquälen, samt Laufetappen mit Bike auf der Schulter. Nach der Abfahrt nach Leisach ist der Kajaker dran, der zuerst die Drau durchschwimmt, dann im Kajak sitzend aus sieben Metern ins Wasser springt, bevor er sich nach Regatta samt Aufwärtspassagen und Parcours einen letzten Sprint mit vollem Equipment zurück auf den Lienzer Hauptplatz gönnt. Noch Fragen?

Red Bull Dolomitenmann 2019

7. September in Lienz

Info: redbulldolomitenmann.com

Rugby-WM

Die Superbowl LIII ist gerade erst Geschichte, doch jetzt werden die Helme und Protektoren weggeschmissen und die echten Kerle betreten den Rasen in Japan, wo im kommenden Herbst die neunte ­Rugby-Union-Weltmeisterschaft bestritten wird.

Bei dem über einen Monat dauernden Turnier messen sich 20 Nationen im knallharten Kampf Knochen um Knochen und Yard um Yard. Zu den Favoriten zählen vor allem die ozeanischen Großmächte Australien und Neuseeland, aber auch Südafrika, England und Frankreich dürfen sich reelle Chancen ausrechnen. Tatsächlich ist dies die erste Rugby-WM, die in Asien ausgetragen wird. In vier Gruppen machen sich jeweils fünf Teams die zwei Aufstiegsplätze aus, bevor es im K.o.-System endgültig in die Schlacht um alles oder nichts geht. Bodychecks, Geschwindigkeit und Rangeleien – eine im klassisch-machomäßigen Sinne männlichere Sportart gibt es auf diesem Planeten wohl nicht, und allein deshalb darf man sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen.

Rugby-Union-WM 2019

20.9. bis 2.11. in Japan

Info: world.rugby

Und wer’s doch ein bisschen gewöhnlicher mag:

Basketball-WM vom 31. 8. bis zum 15. 9. 2019 in China. Info: fiba.basketball

Beachvolleyball-WM vom 28. 6. bis zum 7. 7. 2019 in Hamburg, Deutschland. Info: fivb.org

Eishockey-WM vom 10. bis zum 26. 5. 2019 in der Sowakei. Info: iihf.com

Fußball-WM der Frauen vom 7. 6. bis zum 7. 7. 2019 in Frankreich. Info: fifa.com

Leichathletik-WM vom 27. 9. bis zum 6. 10. 2019 in Doha, Katar. Info: iaaf.org

Schwimm-WM vom 12. bis zum 28. 7. 2019 in Gwangju, Südkorea. Info: fina.org