Der Toyota Corolla wird 60 und ist mit mehr als 57 Millionen verkauften Exemplaren das meistverkaufte Auto der Welt, sagt Toyota. Zum Jubiläum gibt es Sondermodelle, ein Fest in Amsterdam und die Erinnerung daran, wie unaufgeregt Weltgeschichte sein kann.

Corolla ist Latein und heißt Blütenkrone, das kleine Kränzchen, das eine Blume trägt. Man darf das ruhig ein wenig komisch finden bei einem Auto, das für die meisten von uns eher Verlässlichkeit als Poesie verkörpert. Aber vielleicht liegt genau darin der Trick: Wer 57 Millionen Mal gekauft wird, muss nicht blühen, er muss ankommen. Jeden Tag, bei jedem Wetter, auch im Februar am Gürtel.

Von Tokio in die Welt

Gestartet ist die Geschichte 1966. Toyota zeigte den ersten Corolla im Oktober jenes Jahres, im November kam er in Japan auf den Markt, 1967 folgte Europa. Der E10 hatte einen 1,1-Liter-Vierzylinder unter der Haube und war als Auto für alle gedacht. Dass daraus ein Dauerbrenner wurde, hat auch mit Zahlen zu tun, die nach Statistik klingen und doch erzählen: Heute entsteht der Corolla an 14 Standorten in elf Ländern, verkauft wird er in mehr als 150 Ländern und Regionen. Allein in Europa gingen rund 9,5 Millionen Stück über die Theke, ungefähr jeder sechste weltweit.

Zwölf Generationen, ein Name: Die Ahnenreihe zeigt, dass der Corolla über sechs Jahrzehnte vor allem eines blieb, erkennbar. © Toyota

Amsterdam fährt vor

Gefeiert wurde am 21. und 22. Oktober 2026 in Amsterdam. Toyota lud zu Testfahrten mit der neuen 60th Anniversary Edition und mit Vorgängern, darunter der Corolla E10, das Sprinter Coupé E25, der E30 als Zweitürer und der AE86 Levin GT Coupe. Statisch standen unter anderem der E15, die Limousine E20, der E50, E70, E100, E110, E120, E150 und E170 in der Halle, dazu das Corolla Concept in der Version der Japan Mobility Show 2025 und der GR Corolla. Anschließend war ein Besuch des Louwman Museum möglich. Die WIENER-Redaktion war nicht dabei, die Einladung kam zu kurzfristig. Die Bilder der Veranstaltung zeigen aber eindrucksvoll, was sechs Jahrzehnte Corolla im selben Raum bedeuten.

Der Hachi-Roku und die Rallyes

Dass der brave Corolla auch anders kann, belegt ein Kürzel, das Autofans in ganz Österreich sofort verstehen: AE86. Das hinterradgetriebene Sportcoupé aus der fünften Generation, in Japan „Hachi-Roku“ genannt, wurde über die Anime-Serie „Initial D“ zur Legende. Seit 2021 gibt es wieder Ersatzteile dafür. Auch im Rallyesport hat der Name Gewicht: 1999 holte Toyota mit dem Corolla WRC den Konstrukteurstitel in der Rallye-Weltmeisterschaft. Und wer heute Fahrspaß sucht, findet ihn im GR Corolla mit 304 PS und Allradantrieb.

Was heute vom Band rollt

Zum Jubiläum legt Toyota Sondermodelle von Hatchback, Touring Sports und Limousine auf. Hatchback und Touring Sports tragen den exklusiven Lack „New Boreal Blue“, 17-Zoll-Felgen und Jubiläumsembleme, die Limousine kommt in „Lunar Sky Blue“. Serienmäßig sind ein 12,3-Zoll-Digitalcockpit, ein 10,5-Zoll-Touchscreen und Toyota Safety Sense an Bord. Bestellbar sind die Editionen laut Toyota ab sofort, die Auslieferung beginnt Ende Oktober.

Für Österreich nennt Toyota Austria auf toyota.at den Corolla Hatchback als Vollhybrid ab 26.790 Euro, den Touring Sports ab 28.390 Euro. Ob und zu welchen Konditionen die Anniversary-Edition hierzulande angeboten wird, hat der Importeur bis Redaktionsschluss nicht öffentlich ausgewiesen, wer sich dafür interessiert, fragt am besten beim Händler nach.

Wer mit dem Auto aus der Familie aufgewachsen ist, den E10 nur von Fotos kennt und im Hybrid von heute ohnehin nur noch den Tankanzeiger beobachtet, hat doch dasselbe Auto vor sich: eines, das nie auffallen wollte und gerade deshalb überall steht. Die Blütenkrone trägt eben keine Krone. Sie trägt Millionen. Wer es noch hybrider mag, liest nach in unserem Rückblick Einfach Kult – Toyota Prius.

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