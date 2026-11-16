Im Ellerman House in Kapstadt übernimmt Johannes Richter ab Dezember 2026 für vier Monate das Restaurant Curate. Mit Frau Johanna und dem Team von The LivingRoom aus Durban kocht der zweifache „Eat Out Chef of the Year“ dort bis März 2027.

© Ellerman House

Man stelle sich vor, ein Weinkeller hängt sich die Erde an die Wand, aus der seine Flaschen kommen. Genau das tut die Wine Gallery des Ellerman House: Der Bildhauer Angus Taylor hat dort die Bodenproben von 100 südafrikanischen Weingütern hinter Glas gerahmt, Feld für Feld, eine Art Landkarte aus Lehm, Sand und Schiefer. Wer davor isst, sitzt gewissermaßen auf dem Terroir. Ab Dezember kommt der passende Koch dazu.

Durban zieht nach Bantry Bay

Johannes Richter ist in Südafrika eine Größe. Sein Restaurant The LivingRoom im Summerhill Guest Estate bei Durban, 2017 gemeinsam mit seiner Frau Johanna eröffnet, wurde 2022 „Eat Out Restaurant of the Year“, hält drei „Eat Out“-Sterne und steht auf der Liste der „50 Best Discovery“. Richter selbst wurde 2026 zum zweiten Mal in Folge „Eat Out Chef of the Year“ und bei den internationalen Best Chef Awards mit zwei Messern ausgezeichnet. Gelernt hat er in deutschen Sterneküchen, unter anderem im Berliner Drei-Sterne-Restaurant Rutz, wo er auch Johanna kennenlernte.

Für die Residency „Curate by The LivingRoom“ packt das Paar die halbe Mannschaft ein. Akhona Dukwana, seit acht Jahren im Team, führt in Kapstadt als Küchenchefin an Richters Seite die Küche. Johanna Richter, Miteigentümerin und Sommelière, verantwortet Service und Gästebetreuung. Die Weinbegleitung übernimmt Joe Beziek, Sommelier des Curate und „Best Young Sommelier of South Africa 2026“, mit Zugriff auf rund 10.000 Flaschen im Keller des Hauses.

Das Team aus Durban und das Haus in Kapstadt, aufgestellt vor 100 gerahmten Weinbergböden. © Ellerman House

Hundert Kilometer, keine Ausnahme

Richters Leitsatz heißt „A Passion for Provenance“, und er meint ihn wörtlich. Rund 95 Prozent der Zutaten im LivingRoom stammen aus höchstens 100 Kilometern Umkreis, die Lieferanten kennt die Küche persönlich. Verarbeitet wird nur Frisches, wild gefangene Meeresfrüchte kommen nicht auf den Teller, Einwegplastik ist verbannt. Seit 2024 läuft das Restaurant ohne öffentliches Stromnetz. Dafür gab es 2023 den „Eat Out Sustainability Award“ und 2025 wie 2026 den „Eat Out Green Star“.

Im Curate trifft diese Küche nun auf die Produkte der Kapregion. „Gemeinsam möchten wir eine besondere Interpretation südafrikanischer Küche auf die Teller bringen, die auf den Produkten der Kapregion aufbaut, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt und die kulinarische Vielfalt des Landes feiert“, sagt Richter.

Was in Durban nicht aus 100 Kilometern Umkreis kommt, kommt nicht auf den Tisch. In Kapstadt gilt das Kap. © Ellerman House

Ein Korkenzieher als Weinregal

Das Curate selbst ist jung. Es eröffnete 2025 mitten in der Wine Gallery, wo zeitgenössische südafrikanische Kunst und Weinkultur zusammenfinden. Neben der Terroir Wall zieht ein Weinregal aus Carbonfaser den Blick auf sich, entworfen von Brian Steinhobel, geformt wie ein überdimensionaler Korkenzieher. Die Idee dahinter passt zu Richter: So wie ein Wein seine Herkunft schmecken lässt, soll es auch das Essen tun.

Brian Steinhobels Regal aus Carbonfaser: der wohl teuerste Korkenzieher am Kap, gefüllt statt gedreht. © Ellerman House

Elf Zimmer über dem Atlantik

Das Ellerman House liegt in Bantry Bay, einem der noblen Viertel Kapstadts, hoch über dem Atlantik. Es hat nur elf Zimmer, zwei Suiten und zwei Privatvillen, dazu eine Kunstsammlung mit Originalen südafrikanischer Künstler und einen Spa mit Sauna und Dampfbad. Wer im österreichischen Winter ohnehin ans Kap flüchtet, findet hier für die Saison bis März eine Adresse, an der sich Bleiben und Essen nicht trennen lassen. Südafrika hat der WIENER zuletzt bei den Löwen von Shamwari besucht, diesmal geht es an den Tisch.

Bantry Bay, Kloof Road 180: Für Gäste ohne Zimmer ist ein Tisch im Curate der günstigere Weg ins Haus. © Ellerman House

Vier Monate sind eine kurze Zeit für eine Küche, die so sehr auf Herkunft baut. Aber vielleicht ist das der Reiz: Ein Koch aus KwaZulu-Natal kocht vor einer Wand voller Kap-Erde. Mehr Herkunft passt in keinen Speisesaal.

Curate by The LivingRoom

Ellerman House, 180 Kloof Road, Bantry Bay, Kapstadt, Südafrika

Dezember 2026 bis März 2027

Infos und Reservierung: ellerman.co.za

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