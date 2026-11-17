Über 100 Prominente, darunter Lisa Eckhart und Nicolas Mahler, legen persönliche Stücke in ein Charity-Lager, das nur als Ganzes versteigert wird.

Veranstalter reden mit Lisa Eckhart gerne über ihre Frisur, vielen aber fällt gar nichts ein, wenn sie mit ihr reden. Im rhetorischen Gefecht ist ihr kaum einer gewachsen.

Die LagerLos Charity-Auktion startet am 29. November um 20 Uhr, Gebote gibt es ab einem Euro, auch aus Österreich, und der Erlös geht an die Tierheim-Nothilfe des Deutschen Tierschutzbunds.

Lagerauktionen kennt man aus dem Spätabendfernsehen. Ein Rolltor geht hoch, ein paar Leute in Funktionsjacken starren auf Kartons, Matratzen und einen ausgestopften Fasan, und wer am meisten bietet, nimmt alles mit. Meistens ist der Fasan das Wertvollste. Marcel Querl aus Mülheim an der Ruhr hat das Prinzip umgedreht: Sein Lager ist von vornherein gut gefüllt, und zwar mit Dingen, die man garantiert nirgends kaufen kann.

Querl betreibt die Plattform LagerLos und hat für seine Weihnachtsaktion bekannte Menschen um ein persönliches Stück gebeten. Zugesagt haben über hundert. Alles wandert in ein einziges virtuelles Lager, das am Ende einen einzigen Käufer findet. Einzeln kaufen ist nicht, das ist der Witz an der Sache.

Was steckt im Lager?

Einiges hat Querl schon verraten. Paul van Dyk spendet zwei Tickets für ein Event nach Wahl samt Meet & Greet und DJ-Kopfhörern, G.G. Anderson einen seiner Bühnenanzüge plus eine seltene LP. J.B.O. schicken das Original-Banner ihrer „Killer-Tour“ von 2011, Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen einen Wettkampf-Badeanzug. Gayle Tufts trennt sich von einer Original-Karikatur, die sie 2014 als Lockvogel bei „Verstehen Sie Spaß?“ geschenkt bekam. Dazu kommt eine kleine Cartoon-Ausstellung: ein Känguru von Bernd Kissel, ein Windhund von Anna Haifisch, eigens gezeichnet hat Kostas Koufogiorgos, Originale stammen außerdem von Sebastian Krüger, Rotraut Susanne Berner und Oli Hilbring. Den Rest hält LagerLos bis kurz vor Start unter Verschluss, dann wird jedes Stück mit Foto gezeigt.

Die österreichische Fraktion

Aus heimischer Sicht interessant ist die Spenderliste. Kabarettistin Lisa Eckhart ist dabei, ebenso der Wiener Comiczeichner Nicolas Mahler, Cartoonist Oliver Ottitsch und Hundetrainerin Conny Sporrer. Was genau die vier ins Lager legen, verrät LagerLos erst zum Start. Daneben finden sich Namen wie Martin Rütter, Frank Elstner, Chris Norman, Sebastian Fitzek, Torsten Sträter, Doro Pesch, LaBrassBanda und die Spider Murphy Gang. Wer je wissen wollte, was Kabarett, Schlager und Heavy Metal gemeinsam in einen Karton packen, bekommt hier eine Antwort.

Wer bekommt das Geld?

Der gesamte Betrag geht an die Tierheim-Nothilfe des Deutschen Tierschutzbunds, und zwar überweist ihn der Käufer direkt und eins zu eins. LagerLos verzichtet nach eigenen Angaben auf Käufer- und Verkäufergebühren und trägt die Kosten selbst; der Tierschutzbund ist Begünstigter, nicht Veranstalter. Ehrlicherweise sei dazugesagt: Österreichische Tierheime haben von dieser Auktion nichts. Wer lieber vor der eigenen Haustür hilft, findet bei heimischen Formaten wie der Harley-Davidson Charity-Tour genug Gelegenheit. Mitbieten dürfen Privatleute aus Österreich aber ausdrücklich, und zwar zwei Wochen lang auf lagerlos.de/charity.

LagerLos Charity-Auktion

Start: Sonntag, 29. November 2026 (1. Advent), 20 Uhr, Laufzeit zwei Wochen

Wo: lagerlos.de/charity

Mindestgebot: 1 Euro, versteigert wird die gesamte Sammlung an ein Höchstgebot

Teilnahme: auch für Privatpersonen aus Österreich und der Schweiz

Erlös: Tierheim-Nothilfe des Deutschen Tierschutzbunds

Am Ende geht also wieder ein Rolltor hoch, nur dass diesmal keiner auf den Fasan hoffen muss. Wer gewinnt, hat einen Bühnenanzug, ein Tour-Banner und ein Känguru im Wohnzimmer. Und ein paar Tierheime einen besseren Winter.