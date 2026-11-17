In der Performance „KIRKPINAR“ von caner teker wird der türkische Öl-Ringkampf zur Zeitlupe, und aus dem Kräftemessen wird eine Studie über Nähe. Zu sehen ist sie im Museum Ostwall im Dortmunder U, das nächste Mal am Samstag, 14. November 2026, um 15 Uhr bei freiem Eintritt.

© Spyros Rennt

Jeden Sommer reiben sich in Edirne, gleich hinter der griechischen Grenze, Hunderte Männer mit Olivenöl ein, schlüpfen in Lederhosen und gehen einander an die Wäsche. Kirkpinar heißt das Festival, es wird seit 1360 ausgetragen und gilt als älteste ununterbrochen stattfindende Sportveranstaltung der Welt. Seit 2010 steht es auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes. Frauen ringen dort bis heute nicht.

Dieselben Griffe, andere Körper

caner teker, Jahrgang 1994, aufgewachsen in Duisburg-Marxloh und heute als Choreograf*in in Berlin tätig, nimmt diesen Ring wörtlich und dreht nur an der Geschwindigkeit. Zwei Performer bandagieren ihre Hände, setzen den Mundschutz ein, ölen sich ein. Dann treffen sie aufeinander, so langsam, dass jede Bewegung lesbar wird. Der Wille, den anderen auf den Rücken zu legen, kippt dabei unmerklich ins Stützen und Ausbalancieren. „Die Griffe bleiben dieselben, nur die Körper, die sie ausführen, sind andere“, sagt teker im Gespräch mit Kuratorin Nicole Grothe. Es gehe um „eine sehr genaue Choreografie von Nähe“.

Aus dem Wettkampf wird ein Gleichgewicht: Wer hier loslässt, bringt beide zu Fall. © Spyros Rennt

Der durchtrainierte Männerkörper ist in der europäischen Kunstgeschichte seit Jahrhunderten Ideal und Denkmal. Hier bekommt er eine queere Lesart, ohne dass irgendjemand ein Plakat hochhalten muss. Das ist die Stärke der Arbeit: Sie behauptet nichts, sie zeigt bloß langsamer, was beim Ringen ohnehin passiert.

Gesammelt wie ein Gemälde

Das Museum Ostwall hat „KIRKPINAR“ 2023 im Rahmen des MO_Kunstpreises erworben, die Arbeit ist jetzt Teil der Sammlungspräsentation „let’s talk. sprechen über kUNSt“. Die fragt, wie eine Gesellschaft ins Gespräch kommt, wenn die Meinungen weit auseinanderliegen. teker hat dafür eine trockene Antwort parat: „KIRKPINAR darf polarisieren.“ Was man darin sehe, hänge davon ab, wer zuschaut. Spannend findet teker vor allem, wie sich das Stück verändert, wenn es in den kommenden Jahren andere aufführen.

Timm Ulrichs’ „Wolf im Schafspelz, Schaf im Wolfspelz“ aus der Sammlung zeigt, dass es in dieser Schau um Verkleidung und Vorurteil geht. © VG Bild-Kunst, Bonn 2026 / Foto: Jürgen Spiler

Schon einmal in Wien

In Österreich ist teker kein unbeschriebenes Blatt: tekers Arbeiten liefen unter anderem im Tanzquartier Wien, daneben im HAU Hebbel am Ufer, im Maxim Gorki Theater und in der Neuen Nationalgalerie. Ausgebildet an der Kunstakademie Düsseldorf und an der School for New Dance Development in Amsterdam, wurde teker 2024 mit dem ars viva-Preis ausgezeichnet. Wer den Wiener Tanzsommer mag, wird mit dieser Arbeit wenig Mühe haben.

Studierte Bildhauerei, arbeitet heute vor allem mit dem Körper: caner teker. © Spyros Rennt

caner teker: KIRKPINAR

Ort: Museum Ostwall im Dortmunder U, Dortmund

Nächster Termin: Samstag, 14. November 2026, 15–15.45 Uhr, Eintritt frei

Weitere Termine: 27. und 28. Februar, 15. und 16. Mai, 4. und 5. September 2027

Web: dortmunder-u.de

In Edirne gibt es am Ende des Tages einen Sieger. In Dortmund stellt sich die Frage gar nicht.