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KULTUR

Herr Böttcher malt den Traum blau

Im Museum Kunst der Verlorenen Generation in Salzburg endet Ende November die Sonderausstellung „Surrealismus, Kubismus, Dada“. Bis 28. November steht im Mittelpunkt ein Maler, den fast niemand kennt: der Berliner Autodidakt Hans Böttcher.

Von Redaktion · 11. November 2026 · 3 Min. Lesezeit
Ausstellungsraum im Museum Kunst der Verlorenen Generation in Salzburg
© Museum Kunst der Verlorenen Generation, Foto: Hubert Auer

Auf einem schwarzen Tablett liegen Köpfe. Nicht ganz Mensch, nicht ganz Tier, ein bissl Maschine, mit Glotzaugen und einem weißen Tüchlein, das schlaff über den Rand hängt. Dahinter ein Blau, das man nicht recht zuordnen kann: Wasser, Nebel, vielleicht die Unterwelt. Man steht vor dem „Surrealen Stillleben mit Köpfen“ und denkt zuerst an Max Ernst, dann an einen schlechten Traum nach zu viel Gulasch. Und dann liest man den Namen auf dem Schild und muss zugeben, dass man ihn noch nie gehört hat.

Genau dafür gibt es dieses Haus in der Salzburger Altstadt. Das Museum Kunst der Verlorenen Generation zeigt die Privatsammlung von Heinz R. Böhme, getragen von einer gemeinnützigen Stiftung. Gesammelt werden Künstlerinnen und Künstler, die um 1900 im Deutschen Kaiserreich, in der Habsburgermonarchie oder weiter östlich geboren wurden und deren Laufbahn das NS-Regime abgewürgt hat. Verfemt als „entartet“, nach 1945 vom Markt vergessen. Eine Generation, die zur falschen Zeit am falschen Ort war.

Wer war Hans Böttcher?

Viel weiß man nicht, und das gehört zur Geschichte. Hans Böttcher, 1897 in Berlin geboren und 1986 dort gestorben, arbeitete ab 1919 als freischaffender Maler. Eine Akademie hat er nach heutigem Wissen nie besucht, er brachte sich das Handwerk selbst bei, mit Anregungen vom Bildnismaler Gustav Richter. Ab 1933 konnte er, vermutlich wegen seiner surrealistischen Bildsprache, praktisch nicht mehr ausstellen oder verkaufen. Im Krieg wurden zahlreiche Arbeiten zerstört, darunter rund 3.000 Zeichnungen. Nach 1945 schloss er sich in Berlin einem Kulturkollektiv an, dem auch Max Pechstein angehörte, im Spätwerk fand er zur Abstraktion.

Hans Böttcher, Surreales Stillleben mit Köpfen, Öl auf Leinwand, Museum Kunst der Verlorenen Generation Salzburg
Das „Surreale Stillleben mit Köpfen“ stammt aus Böttchers Nachlass und ist bis 28. November das „Fokus des Monats“-Bild. © Hans Böttcher, Foto: Hubert Auer

Das „Surreale Stillleben mit Köpfen“, Öl auf Leinwand, 70 mal 59 Zentimeter, undatiert, kam aus dem Künstlernachlass in die Sammlung. Das Museum stellt es im November als „Fokus des Monats“ heraus. Zu Recht: Das Bild hält locker mit, wenn man es neben die bekannten Namen der Moderne hängt. Was fehlt, ist nur die Biografie, die ein Werk berühmt macht. Die hat ihm die Geschichte gestohlen.

Surrealismus, Kubismus, Dada

Rund um Böttcher zeigt die Sonderschau, wie die Moderne in Mitteleuropa zwischen den Weltkriegen auseinanderlief: zerlegte Formen, Traumbilder, Unfug mit Methode. Wer sich den Gang in den ersten Stock der Sigmund-Haffner-Gasse sparen wollte, hat nur noch bis Samstag, 28. November, Zeit. Die Dauerausstellung „Die Verlorene Generation. Ihre Kunst. Ihre Geschichten“ läuft parallel noch bis 6. März 2027.

Hans Böttcher, Die wilden Zwanziger, Öl auf Karton
„Die wilden Zwanziger“: Böttcher konnte auch Berliner Nachtleben, lange bevor ihn das Regime zum Schweigen brachte. © Museum Kunst der Verlorenen Generation

Was im November noch ansteht

Am 19. November um 18 Uhr lädt das Haus zum After-Work: Vortrag über Ottokar Gräbner, den das Museum als letzten Schüler von Max Beckmann vorstellt, dazu Getränke und Häppchen um 20 Euro. Am 24. November ab 18.30 Uhr liest das Team der Anthologie „Ich erröte vom Schaft bis zur Sohle. Schuhgeschichten“, mit Christa Prameshuber, Wolfram und Gerrit Schneider-Lastin, musikalisch begleitet von Magdalena Hafner, gegen eine Eintrittsspende von 15 Euro. Für beide Abende wird um Anmeldung gebeten.

Im Dezember folgt die Themenausstellung „Akt immer nackt“, die bis 27. Februar 2027 den nackten Körper in der Malerei durchdekliniert. Wer im Advent ohnehin für die Festspielstadt plant, findet in unserem Salzburg-Archiv weitere Gründe für die Anreise.

Karl Tratt, Liegender weiblicher Akt, Ausstellung Akt immer nackt im Museum Kunst der Verlorenen Generation
Karl Tratts „Liegender weiblicher Akt“ gibt einen Vorgeschmack auf die Dezember-Schau „Akt immer nackt“. Gemeinfrei, Foto: Hubert Auer

Und das Tablett mit den Köpfen? Das bleibt im Gedächtnis, gerade weil der Name dazu so leise ist. Böttcher hat den Traum blau gemalt. Jetzt muss ihn nur noch jemand aufwecken.

Museum Kunst der Verlorenen Generation
Sigmund-Haffner-Gasse 12, 1. Stock, 5020 Salzburg
Geöffnet Dienstag bis Samstag 10 bis 17 Uhr, feiertags geschlossen
Eintritt 14 Euro, Senioren 12 Euro, Schüler und Studierende 8 Euro, Familien 30 Euro
Öffentliche Führung jeden Samstag um 11 Uhr (8 Euro plus Eintritt, Anmeldung erbeten)
Sonderausstellung „Surrealismus, Kubismus, Dada“ bis 28. November 2026
verlorene-generation.com

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