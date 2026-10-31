Das Wien Museum widmet Franz West im November eine Ausstellung über seine Heimatstadt, die ihn inspirierte und irritierte. „Franz West und Wien“ läuft von 6. November 2026 bis 2. Mai 2027 am Karlsplatz, zeitgleich zeigt die Albertina Modern die Retrospektive „Franz West.

1981 im Salon Berndorfer: Wests „Passstücke“ waren zum Tragen, Halten und Anfassen gedacht. © Archiv Franz West / Estate Franz West

Die Revolution der Skulptur“.

Ein Bett, das unter Zinnfolie verschwindet, sieht man auch nicht alle Tage. Franz West hat es getan: In „Zitat“ von 1985, einem der Schlüsselwerke der Schau, versteckt sich sein Jugendbett aus dem Karl-Marx-Hof. Und die Kinderzimmertapete seines Halbbruders Otto Kobalek taucht in einer frühen Collage wieder auf. Der Gemeindebau als Material, das Kinderzimmer als Zitat: So geht Wien bei West.

Die Stadt als Material

Franz West gehört zu den wenigen österreichischen Künstlern, die schon zu Lebzeiten Weltruhm erlangten, 2011 wurde er auf der Biennale von Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Im Wien Museum steht nun die Stadt im Fokus, die er nicht als Bühne, sondern als Material begriff. Farbtöne der Nachkriegsfassaden, Anspielungen auf die Wiener Moderne, ironische Reflexe auf Freud, Wittgenstein oder die hermetische Wiener Kunstszene: Spuren der Stadtgeschichte finden sich überall in seinem Werk.

Der Schwerpunkt liegt auf der prägenden Zeit von den späten 1960er- bis in die frühen 1980er-Jahre. Bekannte und weniger bekannte Arbeiten werden mit biografischen und historischen Hintergründen verknüpft, was laut Museum „nicht selten amüsante“ Einblicke ergibt. Kuratiert haben Judith Nicka-Stöckl von der Franz West Privatstiftung und Vincent Weisl vom Wien Museum.

Die Küche als Pavillon

Parallel öffnet das Atelier Franz West am Esteplatz 3 im 3. Bezirk, es war von 1996 bis 2012 Wests letztes. Die Kunstwerke von West und Weggefährtinnen und Weggefährten, die er in der Küche arrangiert hatte, werden zum Jubiläumsjahr neu installiert. Dieselbe Küche stand Pate für den Parapavillon „Extroversion“, der 2011 auf der Biennale Venedig zu sehen war. Ein Modell im Maßstab 1:10 kommt ins Wien Museum. Das Atelier hat laut Wien Museum von Dienstag bis Sonntag, 13 bis 18 Uhr, geöffnet.

Zwei Häuser, ein Geburtstag

Franz West wäre am 16. Februar 2027 80 Jahre alt geworden, deshalb eröffnen Wien Museum und Albertina Modern ihre Schauen gemeinsam. Die Albertina zeigt ihre Retrospektive bis 29. März 2027. Wer das Ticket fürs Wien Museum hat, bekommt dort ermäßigten Eintritt. Das Rahmenprogramm lässt sich sehen: Kuratorenführungen gibt es etwa am Donnerstag, 26. November, um 18.30 Uhr, und am 6. Dezember zeigt das Stadtkino drei Filme von, über und mit Franz West, mit anschließendem Gespräch. Wer das Haus von der verspielten Seite kennen will: Das Pratermuseum hat im September 260 Jahre Prater gefeiert.

Eckdaten zu Franz West und Wien

Wo: Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien Wann: 6. November 2026 bis 2. Mai 2027 Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag 9 bis 18 Uhr, Donnerstag 9 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 7 Euro; frei für alle unter 19 Jahren und jeden ersten Sonntag im Monat Tickets: shop.wienmuseum.at Atelier Franz West: Esteplatz 3/2, 1030 Wien, Dienstag bis Sonntag 13 bis 18 Uhr

Das Bett, das West einst zudeckte, ist ab November zu Gast in der Stadt, aus der es stammt.