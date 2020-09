Gewinnspiel: Mit dem WIENER zu Banksy

Es ist schon verrückt. Banksy kennt mittlerweile jeder, also zumindest seine Werke. Doch seine Identität hält der Brite bisher erfolgreich geheim, obwohl seine Street-Art längst die ganze Welt erobert hat.

Text: Jakob Stantejsky / Foto Header: The Art of Banksy Exhibition

Der mysteriöse, wohl rund 40-jährige Sprayer ist der vielleicht wichtigste Street-Artist der Welt und hat viel dazu beigetragen, dass Graffiti mittlerweile auch als Kunstform relevant ist. So viele seiner Arbeiten sind inzwischen auf dem ganzen Planeten bekannt – man denke nur an den Mann, der einen Blumenstrauß wirft oder das kleine Mädchen mit dem Herzballon.

Foto: Manfred Slezak

Die kraftvollen Werke Banksys zeichnen sich durch elegante Kritik an all dem, was auf dieser Welt so schiefläuft, aus – ohne moralapostolisch mühsam zu werden. Und er scheißt sich wirklich nix. Erinnert ihr euch noch an das millionenschwere Bild, dass sich bei der Auktion selbst schredderte? Geiler Typ einfach.

Foto: Manfred Slezak

Bis 4. Oktober sind über 100 Werke Banksys noch in den Wiener Sofiensälen zu bewundern, bei „The Art of Banksy – „Without Limits”„. Es handelt sich natürlich um eine „unauthorized exhibition“, schließlich hält sich der Meister selbst stets bedeckt im Hintergrund. Verständlich, anders kann man als Superstar wohl kaum im Verborgenen bleiben.

Foto: Manfred Slezak

Wir verlosen für die Ausstellung in den Sofiensälen 1×2 Freikarten! Schnappt euch also eine Begleitung (wahrscheinlich werden sich sämtliche Freunde um das Privileg streiten) und macht bei unserem Gewinnspiel mit!

THE ART OF BANKSY „Without Limits“

23. Juli bis 4. Oktober 2020

Montag bis Freitag: 11 – 21 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage: 10 – 21 Uhr



Sofiensäle in der Marxergasse 17, 1030 Wien

Tickets: Um ausreichend Abstand halten zu können und den Besuchern ein bestmögliches Ausstellungserlebnis zu ermöglichen, werden maximal 200 Personen pro Stunde in die Ausstellung eingelassen. Karten mit genau definierten Timeslots sind im Vorverkauf über www.oeticket.com & de.artofbanksy.at erhältlich.

Teilnahmeschluss: 16. 9. 2020