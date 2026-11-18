HEAD und Porsche bringen zur Saison 2026/27 wieder gemeinsame Ski auf die Piste. Die Porsche HEAD Ski der 7 Series und 8 Series kosten in Österreich jeweils 1.700 Euro und tragen das Kreideweiß-Schwarz des Taycan Turbo Cross Turismo „Adventure“.

Foto: © HEAD Sport GmbH

In jedem österreichischen Skikeller gibt es dieses eine Paar Bretter, über das nicht geredet wird. Es lehnt ganz hinten, ist zu schade für den Kunstschnee im Dezember und wird nur ausgepackt, wenn die Sonne scheint und jemand zuschaut. Bisher war das meistens ein Rennski, der irgendwann einmal ein Sonderangebot war. Ab diesem Winter gibt es eine Variante mit Sportwagen-Stammbaum, und die passt mit Skitasche perfekt zum Rest der Garage.

Dass ausgerechnet Porsche und HEAD sich gefunden haben, ist kein Zufall. Beide verkaufen seit Jahrzehnten dasselbe Versprechen, nämlich dass Technik ein Gefühl erzeugen kann. Die Kooperation läuft nicht zum ersten Mal, für 2026/27 stand diesmal das Auto Modell: der elektrische Taycan Turbo Cross Turismo „Adventure“ mit Allrad, mehr Bodenfreiheit und Dachträger. Seine weiß-schwarze Lackierung und sogar der Taycan-Schriftzug wandern auf die Ski.

Die 7 Series will genau dorthin: auf die frisch präparierte Piste am Vormittag. © HEAD Sport GmbH

Was können die Porsche HEAD Ski?

Zwei Modelle stehen zur Wahl. Die Porsche 7 Series ist ein Pistenski nach dem Vorbild des Riesentorlaufs, mit 70 Millimetern Mittelbreite schmal genug für schnelle Kantenwechsel und gebaut für präparierte Hänge. HEAD vergleicht ihn mit einem Sportwagen auf der Rennstrecke, was man der Marke durchgehen lässt. Die Porsche 8 Series ist mit 88 Millimetern breiter und als All-Mountain-Ski angelegt, also für jene Tage, an denen man nach dem dritten Schwung doch neben die Piste schielt. Laut HEAD ist sie handgefertigt.

Im Inneren steckt die EMC-Technologie von HEAD. Sie wandelt Bewegungsenergie im Ski in elektrische Energie um und soll damit unerwünschte Vibrationen herausfiltern, dazu kommt eine Lage Graphen-Carbon. Weniger Flattern heißt mehr Ruhe und besserer Kantengriff, so die Theorie. Die Aussendung schwärmt von Graphen als „stärker als ein Diamant“. Das stimmt für das Material im Labor, über den einzelnen Ski sagt es wenig. Entscheidend ist, wie er sich bei minus zwölf Grad auf hartem Kunstschnee anfühlt, und das klärt erst die erste Abfahrt.

Die Bindung aus Innsbruck

Der interessanteste Teil ist ausgerechnet der unauffälligste. Jeder Ski kommt mit der neuen Protector-Bindung, im Set die Protector EVO PR 13 GW. Ihre Ferse kann seitlich und nach oben auslösen, über einen Bogen von 180 Grad. Das zielt auf den Rückwärtsdrehsturz, den klassischen Kreuzbandriss-Moment, den jeder kennt, der einmal einen Bekannten mit Knieschiene aus dem Skiurlaub abgeholt hat. Eine Simulation der Universität Innsbruck kommt laut HEAD auf bis zu 50 Prozent weniger Belastung für das vordere Kreuzband. Simulation heißt Computermodell, nicht Feldstudie, aber die Richtung ist vernünftig. Die Bindung passt für Alpin- und GripWalk-Schuhe.

Was kostet die Kollektion in Österreich?

Im österreichischen Onlineshop von HEAD kosten die Porsche 7 Series und die Porsche 8 Series je 1.700 Euro. Dazu gibt es Zubehör im selben Look: den Visierhelm Porsche Radar 5K Photo Mips mit selbsttönendem Visier um 480 Euro, den leichteren Helm Porsche Faero Exp Mips um 270 Euro und die Skibrille Porsche Neves Sunscreen um 430 Euro. Deren Scheibe tönt sich solargesteuert ab, ganz ohne Schalter und Batterie. Eine Porsche-Skitasche kostet einzeln 75 Euro, zum Ski gehört laut HEAD eine dazu. Carbon-Skistöcke im passenden Design runden die Kollektion ab. Wer lieber im Tiefschnee unterwegs ist, findet im selben Shop auch noch den Freerider Porsche 106 Series um 1.625 Euro.

Das ist viel Geld für zwei Bretter, keine Frage. Gemessen an einem Taycan, der für die Optik Pate stand, ist es allerdings eher das Trinkgeld. Und wer schon mit Porsche-Helm in der Gondel sitzt, kann dem Sitznachbarn zumindest erklären, warum der Ski heute nicht laden muss. Dass die Piste diesen Winter überhaupt zur Markenbühne wird, zeigt übrigens auch KFC, das sich gerade zwei Lokale direkt auf die Piste gestellt hat.

Porsche | HEAD Kollektion 2026/27

Ski: Porsche 7 Series (Piste, 70 mm Mittelbreite), Porsche 8 Series (All-Mountain, 88 mm)

Bindung: Protector EVO PR 13 GW

Preis Österreich: je 1.700 Euro (Ski), Helm Radar 5K Photo Mips 480 Euro, Helm Faero Exp Mips 270 Euro, Brille Neves Sunscreen 430 Euro, Skitasche 75 Euro

Hersteller: HEAD Sport GmbH, Kennelbach (Vorarlberg)

Web: head.com

Ganz hinten im Skikeller wird es also eng. Das Paar, über das nicht geredet wird, bekommt Konkurrenz, und diesmal redet es von selbst.

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