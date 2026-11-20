Ilse Aigner hat in Berlin einen Satz gesagt, der auch in Wien hängen bleiben sollte. Beim 20. Charity-Dinner im Hotel Adlon ging der Preis für Zivilcourage 2026 an die Vereine „Geschichte hat Zukunft – Neuendorf im Sande“ und „Buntes Meißen“.

Foto: © Jannis Uffrecht

Im Ostarrichipark am Alsergrund stehen 160 Granitplatten im Oval, zwei Meter hoch, und auf ihnen 64.440 Namen. Es sind die österreichischen Jüdinnen und Juden, die in der Shoah ermordet wurden. Wer dort entlanggeht, liest keine Zahl, sondern Vornamen, Nachnamen, immer wieder dieselben Familien. Seit dem 9. November 2021 steht diese Gedenkstätte in Wien, angestoßen vom Wiener Überlebenden Kurt Yakov Tutter, der fast zwei Jahrzehnte für sie gekämpft hat. Die Mauer erklärt nichts und muss auch nichts erklären. Stumm, aber unübersehbar.

In Berlin arbeitet man an derselben Idee mit Ton statt Stein. Im „Raum der Namen“, einem Teil der Ausstellung unter dem Holocaust-Denkmal, wird ein Name an die Wand projiziert, während eine kurze Lebensgeschichte vorgelesen wird. Rund 14.000 solcher Hör-Biografien gibt es inzwischen. Bezahlt hat sie zu einem guten Teil ein Abendessen, das am 2. November 2026 zum 20. Mal stattfand.

Lea Rosh, seit Jahrzehnten das Gesicht des Förderkreises, in der Mitte der beiden ausgezeichneten Vereine. © Jannis Uffrecht

Zwei Vereine, je 2.000 Euro

Der Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas und die Jüdische Gemeinde zu Berlin vergeben den „Preis für Zivilcourage – Gegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus und Rassismus“ seit 2010. Beim Preis für Zivilcourage 2026 gingen jeweils 2.000 Euro an zwei Vereine, die weit weg von jeder Bundespolitik arbeiten. „Geschichte hat Zukunft – Neuendorf im Sande“ erforscht in Brandenburg die Geschichte des ehemaligen jüdischen Landwerks Neuendorf im Sande und macht sie öffentlich zugänglich, Tanja Tricarico und Bernd Pickert nahmen den Preis entgegen. „Buntes Meißen – Bündnis für Zivilcourage“ setzt sich in Sachsen gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ein, für den Verein standen Bernd Oehler und Jana Henker auf der Bühne.

Der schönste Satz des Abends kam aus Neuendorf. Man habe nicht gedacht, ließ der Verein wissen, dass das Erinnern „noch einmal so viel Energie verlangen würde“. Wer sich ehrenamtlich mit Archiven, Zeitzeugen und Gemeinderäten herumschlägt, weiß, wie viel Understatement in diesem Satz steckt. Lea Rosh, Vorsitzende des Förderkreises, formulierte es grundsätzlicher: Zivilcourage sei „keine abstrakte Forderung“, sie beginne im Alltag, in Städten und Gemeinden.

Bernd Pickert und Tanja Tricarico nahmen die Auszeichnung für „Geschichte hat Zukunft“ entgegen. © Jannis Uffrecht

„Das ‚nie wieder!‘ ist tot“

Festrednerin war Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags, und sie hat sich nicht mit Höflichkeiten aufgehalten. „Das ‚nie wieder!‘ ist tot“, sagte sie. „Denn jüdische Menschen in Deutschland haben wieder Angst, ihre Identität offen zu leben. Trotz der jahrzehntelangen Beteuerungen hat der Antisemitismus wieder Platz – überall im Land.“ Dass so ein Satz ausgerechnet von einer CSU-Politikerin aus dem Maximilianeum kommt, macht ihn nicht kleiner. Eher im Gegenteil. Aigner hängte allerdings sofort die Gegenrechnung an: Die beiden Vereine zeigten täglich Zivilcourage, „sie machen Mut“.

Beim Empfang davor sprach Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ein Grußwort, sie leitet auch das Kuratorium der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Unter den Gästen waren Berlins Bürgermeister Stefan Evers, die Filmemacherin Mo Asumang und Stiftungsdirektor Uwe Neumärker. Die Bonner Bundeskunsthalle hat der Phrase gerade eine ganze Ausstellung gewidmet, wir haben uns „Nie wieder!“ in Bonn angesehen.

Und wie steht es in Österreich?

Nicht besser. Die Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien hat für 2025 insgesamt 1.532 antisemitische Vorfälle in Österreich gezählt, im Schnitt mehr als vier pro Tag und ein neuer Höchststand. Für das erste Halbjahr 2026 meldete die IKG 671 Fälle, etwas weniger als im Vorjahr und trotzdem mehr als doppelt so viele wie im ersten Halbjahr 2023. Aigners Befund über Deutschland lässt sich also ziemlich direkt über die Grenze tragen. Die Zahlen und die Methodik veröffentlicht die IKG auf der Antisemitismus-Meldestelle.

Für „Buntes Meißen“ kamen Bernd Oehler und Jana Henker nach Berlin, ein Verein, der in Sachsen oft gegen den Wind arbeitet. © Jannis Uffrecht

Wohin das Geld geht

Die Erlöse des Abends fließen in die Spendenkampagne für den „Raum der Namen“. Heuer stehen die Pogrome des Sommers 1941 in Lemberg, Kaunas, Jedwabne und Jassy im Mittelpunkt, Tausende Jüdinnen und Juden wurden dort ermordet, viele ihrer Namen sind bis heute kaum bekannt. Jede neue Biografie wird recherchiert, eingesprochen und in die Ausstellung aufgenommen. Wer den Raum besuchen oder spenden will, findet alles bei der Stiftung Denkmal. Wie früh Flucht und Rettung schon einmal an Namen hingen, erzählt unsere Geschichte über die Kindertransporte.

Preis für Zivilcourage 2026

Vergeben von: Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas e. V. und Jüdische Gemeinde zu Berlin

Verleihung: 2. November 2026, 20. Charity-Dinner, Hotel Adlon Kempinski Berlin

Preisträger: Geschichte hat Zukunft – Neuendorf im Sande e. V., Buntes Meißen – Bündnis für Zivilcourage e. V.

Preisgeld: je 2.000 Euro

Festrede: Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags

Zweck der Erlöse: „Raum der Namen“ im Ort der Information, Berlin

Web: holocaust-denkmal-berlin.de

Ein Name an einer Granitwand im Alsergrund, ein Name an einer Projektionswand in Berlin. Dazwischen liegen rund 520 Kilometer Luftlinie und dieselbe Aufgabe: dafür zu sorgen, dass ein Satz wie der von Ilse Aigner nicht stimmt.

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