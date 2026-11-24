Fünf Grandhotels mit Geschichte stellt The Leading Hotels of the World vor, und das dienstälteste davon steht hinter der Wiener Staatsoper. Neben dem Hotel Sacher Wien (seit 1876) sind es das Hassler Roma, das Portrait Milano, das Ritz Paris und der Çırağan Palace in Istanbul.

© Hotel Sacher Wien

Bevor es das Hotel gab, gab es die Torte. 1832 soll ein 16-jähriger Kochlehrling namens Franz Sacher für den Hof des Fürsten Metternich eine Schokoladetorte gebacken haben, weil der Chefkoch krank im Bett lag. Die Geschichte ist so oft erzählt worden, dass man sie inzwischen glauben muss. Sicher ist: Sein Sohn Eduard eröffnete 1876 gleich hinter der Oper ein Hotel, und das trägt den Namen bis heute.

Man kann also sagen, das Hotel Sacher ist ein Hotel, das um eine Nachspeise herumgebaut wurde. Wer je in der Schlange vor dem Café gestanden ist, zwischen Japanern, Amerikanern und einer Wiener Pensionistin, die das alles schon gekannt hat, als es noch keine Schlange gab, wird nicht widersprechen.

Seit 1832 dieselbe Frage: mit oder ohne Schlag? Die Original Sacher-Torte bekommt ihre Glasur bis heute von Hand. © Hotel Sacher Wien

Anna Sacher und die Zigarre

Berühmt gemacht hat das Haus aber eine Frau. Nach Eduards Tod 1892 führte Anna Sacher das Hotel fast vier Jahrzehnte lang, mit Zigarre und Französischen Bulldoggen, und sie wusste genau, welcher Erzherzog in welches Séparée gehörte. Heute ist das Sacher im Besitz der Familie Gürtler, die Grandhotel-Kulisse samt rotem Plüsch ist geblieben.

Dass das Sacher bei The Leading Hotels of the World (LHW) Mitglied ist, passt ins Bild. Die Vereinigung wurde 1928 von 38 unabhängigen Hoteliers gegründet und umfasst heute nach eigenen Angaben mehr als 425 Häuser in über 80 Ländern. Für ihre aktuelle Heritage-Auswahl hat sie fünf Grandhotels mit Geschichte zusammengestellt. Die anderen vier im Schnelldurchlauf.

Rom, ganz oben an der Treppe

Das Hassler Roma thront über der Spanischen Treppe und empfängt seit 1893 Gäste. Die Familie Wirth ist seit Generationen mit dem Haus verbunden, Oscar Wirth ließ es ab 1939 weitgehend neu aufbauen. Heute führen es die Geschwister Roberto und Veruschka Wirth. Im Frühjahr 2026 wurden die ersten Etappen einer großen Neugestaltung fertig, unter anderem ein von Jacques Garcia entworfener Palm Court. Ein Spa, das unter die Spanische Treppe gegraben wird, soll Ende 2026 folgen.

Mailand betet nicht mehr

Das Portrait Milano ist der Jüngste in der Runde, aber nur als Hotel. Es steckt im ehemaligen erzbischöflichen Priesterseminar am Corso Venezia, mitten im Modeviertel, gegründet im 16. Jahrhundert unter Kardinal Carlo Borromeo. Seit November 2022 ist dort ein Luxushotel der Lungarno Collection der Familie Ferragamo eingezogen. Der Arkadenhof ist als öffentliche Piazza offen, wo früher Seminaristen gebetet haben, trinkt man heute Aperitivo.

Coco Chanel wohnte hier jahrzehntelang, Hemingway hat eine Bar bekommen. Das Ritz Paris an der Place Vendôme. © Ritz Paris / Vincent Leroux

Paris und Istanbul, alter Glanz

Das Ritz Paris an der Place Vendôme eröffnete César Ritz 1898, in der Küche stand Auguste Escoffier. Coco Chanel lebte über Jahrzehnte im Haus, nach Ernest Hemingway ist bis heute eine Bar benannt. 2016 sperrte das Ritz nach rund vier Jahren Renovierung wieder auf.

Der Çırağan Palace am Bosporus ist der einzige echte Palast im Quintett. Sultan Abdülaziz ließ ihn bauen, fertig war er 1871. Im Jänner 1910 brannte er bis auf die Außenmauern ab und stand jahrzehntelang als Ruine am Wasser. Seit 1991 ist er nach der Restaurierung als Çırağan Palace Kempinski ein Hotel.

Wer im Winter lieber an einen See als in eine Großstadt fährt: Auch am Comer See halten neuerdings Grandhotels die Saison offen. Und für den Abend in der eigenen Stadt gibt es ein paar Ideen, die ohne Hotelzimmer auskommen.

Am Ende wieder die Torte

Rom hat die Treppe, Paris die Bar, Istanbul den Bosporus, Mailand den Arkadenhof. Wien hat eine Schokoladetorte, die 44 Jahre älter ist als das Haus, in dem man sie isst. Das ist, wenn man ehrlich ist, die schönste Gründungsgeschichte der fünf.

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