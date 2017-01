Gut aufgelegt?

Während sich sehr viele Menschen rund um den Globus fragen, wann dem zukünftigen Präsidenten der USA nun endlich eine aufgelegt wird, fragt sich sein mehrköpfiges Event-Planungs-Team nur eines: Wer legt auf?

Es ist schließlich nicht mehr besonders viel Zeit bis zur Angelobung am 20. Januar – und deshalb sollte schleunigst ein ordentliches Line Up her. Nachdem nun schon einige Körbe kassiert wurden, streift das Team nun gleich den nächsten ein: Angefragt wurde auch der DJ und Produzent Moby, der über seinen Instagram-Kanal sehr schnell deutlich machte, dass ein solcher Auftritt nur unter zwei Bedingungen infrage käme – Donald Trump müsste dafür schon seine Steuererklärung veröffentlichen und es würde außerdem ein Set geboten, das nur aus Public Enemy und „Stockhausen-Remixes“ besteht. Voraussetzungen also, die für den angehenden Präsidenten absolut unerfüllbar sind. Den Musiker kostete das nur einen müden Lacher, den er dann auf seinem Instagram-Account auch mit der Welt teilte. Eines steht jedoch fest: Die Spannung bis zur Verkündung des Angelobungs-Line Ups steigt weiterhin. Weil ohne Auflegerei geht’s halt nicht.