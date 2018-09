Jeff Lynne’s Electric Light Orchestra live in der Wiener Stadthalle

Das Kultorchester rund um Jeff Lynne macht Station in der Wiener Stadthalle und lädt zu einem epischen Abend der Extraklasse ein.

Text: Jakob Stantejsky

Seit 1970 dauert die Erfolgsstory des Electric Light Orchestra nun schon an und hat über 60 Millionen verkaufte Alben mit sich gebracht. Mastermind, Gitarrist und Leadsinger Jeff Lynne hat darüber hinaus schon mit Größen wie Bob Dylan, den Beatles und vielen mehr zusammengearbeitet.

Schade nur, dass ELO-Mitgründer Roy Wood, einer der großen Pop-Exzentriker der Insel, nicht mehr dabei ist. In den 60er Jahren waren Lynne/Wood und ihre höchst erfolgreiche Band The Move für Birmingham das, was Lennon/McCartney für Liverpool waren. Legendär: Als BBC 1967 die Radiostation ”Radio 1“ gründete, schallte nicht ein Beatles- oder Stones-Song als erstes Lied über den Äther, sondern der Move-Hit ”Flowers in the Rain“. Als die Original-Besetzung von ELO (Lynne, Wood, Bev Bevan, Richard Tandy) vergangenes Jahr in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, konnten vorbeugende Blumen für eine Reunion gestreut werden. Allein, es wurde nichts draus.

Das Electric Light Orchestra kommt auf seiner exklusiven Europatour Ende September auch nach Wien und sorgt so für einen DER Pflichttermine des Jahres.

Jeff Lynne’s Electric Light Orchestra

23.9.2018 in der Wiener Stadthalle

Infos und Tickets: stadthalle.com