Altmeister mit Handicap

Huey Lewis and the News muss man nicht groß erklären. Mit ihren musikalischen Großtaten der 80er haben sie sich fix in das kollektive Musikgedächtnis eingebrannt „Sports“ und „Fore“ zählen zu den besten Alben dieses Jahrzehnts.

Fotos: BMG

Sei es durch den Über-Hit „Power of Love“ aus dem Klassiker „Zurück in die Zukunft“ oder die langwierigen, einen Axtmord in „American Psycho“ begleitenden Ausführungen von Patrick Bateman – jeder kennt die penibel arrangierten Rocksongs und die markante Reibeisenstimme von Ausnahmesänger Huey Lewis. Mit dem ersten Studio­album mit neuem Material in fast zwei Dekaden meldet sich die Band wieder zurück, und das in gewohnter Güte. Leider wird die Berichterstattung laufend von Lewis’ großen gesundheitlichen Problemen – ein seit Jahren massiver Hörverlust, der Liveauftritte wohl für immer verunmöglicht – überschattet. Umso schöner, dass man ihn zumindest in perfekter Studioqualität noch genießen kann!

Huey Lewis and the News, Weather. BMG, 2020, hueylewisandthenews.com