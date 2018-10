Hierzulande nach wie vor zum „Geheimtipp“ degradiert, ist die Jazz-Stimme aus Bad Aussee anderswo am Planeten längst eine Größe. Ihr neues Album „Spotlight on Jazz“ bringt Jazzstandards in schöner Pureness. Hörenswert.

Text: Franz J. Sauer / Fotos: Tina Reiter

„Exactly like you“, „Pennies from Heaven“, „Stompin’ at the Savoy“ – Simone Kopmajer versteht es, sich an Jazzstandards abzuarbeiten. ­Feine Stimme, ruhige Arrangements, gute Ohrenfreude mit toller Band. Was ein Kopmajer-Album wie dieses adelt, sind allerdings die ­Eigenkompositionen.

Ganze sieben Stück haben es auf den Tonträger geschafft, keines davon gibt sich die Blöße eines Durchhängers. ­Eindeutige Hörempfehlung.

Simone Kopmajer – „Spotlight on Jazz“

Infos: simonekopmajer.com