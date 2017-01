Modisches Graz

Im Kulturhauptstadtjahr 2003 plakatierten die Grazer frech: Wien, Vorstadt von Graz. Und ja, selbst als WIENER muss man sich eingestehen: Graz ist das bessere Wien. Die Stadt ist kompakt und gefühlt um die Hälfte billiger. Wohnen am Hauptplatz und jeden Abend auswärts essen; dafür braucht man in Graz kein Riesenbudget. „Meine Lieblingslokale sind das Café Montreal in der Griesgasse und das Running Horse Pub wegen der großen Whisky-Auswahl. Zu den Jamsessions

im Theatercafé gehe ich auch gerne“, erzählt Granada-Sänger Thomas Petritsch. „Graz ist meine Herzensstadt, ich kann mir gar nicht vorstellen, woanders zu sein.“

Im Gegensatz dazu steht Amon Huber, Paläontologe, Trafikant und „bunter Hund“ von Graz. Den Kärntner, der demnächst ausgerechnet nach Wien auswandern will, kennt hier jeder. Egal wo wir uns aufhalten, ob in der Red Bull World oder im Café Mitte – ständig wird das Fotoshoot unterbrochen, weil jemand Bekannter begrüßt werden muss. „Ich hab schon so viel gemacht: Ich war Kinderbetreuer in New York, bin staatlich -geprüfter Rafting Guide und Sprengbefugter.“ Am meisten Spaß macht ihm aber das Modeln – zum Beispiel für die steirische Brillenmarke Andy Wolf oder das deutsche Modelabel Blutsgeschwister.

Bunt geht’s auch im Café Mitte von Humphrey van Kneefel zu: Vom Punk bis zum Schlipsträger reicht die Bandbreite. Serviert wird regionale steirische Küche. „Graz ist klein und familiär, hat aber trotzdem etwas Großstädtisches. Es ist viel los, z.B. im Orpheum oder im PPC.“ Auch Andreas Schörkhuber, Concept Artist und Musiker

im DJ-Collective Shiny Crack Gordon, betont, wie hoch das kreative Potenzial in Graz ist. „Das Elevate und Styrian Sounds gehören zu den besten Festivals in Österreich.“